به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل افشاری‌اقدم، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در نشست با فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر و گفتگوی سازنده میان دو مجموعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.

وی در این نشست که با هدف آشنایی با ظرفیت‌های دو مجموعه و بررسی زمینه‌های همکاری و تعاملات مشترک برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ویژه‌ حفظ کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: صیانت از این زمین‌های با ارزش نیازمند هماهنگی دقیق و ارتباط مستمر میان یگان حفاظت سازمان امور اراضی و یگان حفاظت قوه قضاییه است.

در ادامه این دیدار سرهنگ امیری، فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت شناخت متقابل ظرفیت‌ها، آمادگی این یگان را برای ادامه رایزنی‌ها و همکاری‌های سازنده در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی اعلام کرد.

در پایان این نشست، طرفین بر اهمیت تقویت ارتباطات سازمانی، برگزاری جلسات مشترک منظم و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در مسیر صیانت از اراضی کشور و اجرای دقیق قوانین تأکید کردند.