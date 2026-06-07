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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

تعامل یگان حفاظت سازمان امور اراضی و قوه قضاییه تقویت می‌شود

تعامل یگان حفاظت سازمان امور اراضی و قوه قضاییه تقویت می‌شود

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در نشست با فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر و گفتگوی سازنده میان دو مجموعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل افشاری‌اقدم، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در نشست با فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر و گفتگوی سازنده میان دو مجموعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.

وی در این نشست که با هدف آشنایی با ظرفیت‌های دو مجموعه و بررسی زمینه‌های همکاری و تعاملات مشترک برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ویژه‌ حفظ کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: صیانت از این زمین‌های با ارزش نیازمند هماهنگی دقیق و ارتباط مستمر میان یگان حفاظت سازمان امور اراضی و یگان حفاظت قوه قضاییه است.

در ادامه این دیدار سرهنگ امیری، فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت شناخت متقابل ظرفیت‌ها، آمادگی این یگان را برای ادامه رایزنی‌ها و همکاری‌های سازنده در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی اعلام کرد.

در پایان این نشست، طرفین بر اهمیت تقویت ارتباطات سازمانی، برگزاری جلسات مشترک منظم و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در مسیر صیانت از اراضی کشور و اجرای دقیق قوانین تأکید کردند.

کد مطلب 6852436

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