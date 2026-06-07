نتایج نهایی آزمون ورود به حرفه مهندسان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از اعلام نتایج نهایی آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان ساختمان که در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ برگزار شده بود، خبر داد و گفت: فرآیند بررسی اعتراضات، بازبینی و ممیزی نتایج این آزمون‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان انجام شده است.

وی افزود: تمامی درخواست‌ها و اعتراضات ثبت‌شده داوطلبان به‌صورت کامل مورد بازبینی قرار گرفت و بر اساس گزارش‌های کارشناسی، پیشنهادهای اصلاحی مرتبط با سؤالات و پاسخنامه‌ها توسط کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط مجدداً بررسی شد. در همین راستا، تعدادی از سؤالات دارای ابهام حذف و اثر آن در کارنامه داوطلبان اعمال شده است.

ریاحی با تأکید بر نهایی بودن نتایج اعلامی بیان کرد: نتایج منتشر شده حاصل جمع‌بندی نهایی مراجع تخصصی، اعمال تمامی اصلاحات مصوب و لحاظ شرایط موجود در فرآیند ارزیابی آزمون است و بر این اساس، کارنامه‌های صادرشده به‌عنوان ملاک نهایی ارزیابی و اعلام نتیجه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان ساختمان محسوب می‌شود.

وی همچنین در پایان با اشاره به پایان فرآیند رسیدگی به اعتراضات، خاطرنشان کرد: تمامی مراحل بررسی اعتراضات و بازبینی نتایج آزمون‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ خاتمه یافته و نتایج اعلام‌شده قطعی آزمون‌ها است.