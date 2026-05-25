به گزارش خبرگزاری مهر، در پی هماهنگیهای انجامشده با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با توجه به شرایط جاری کشور، اعتبار تمامی پروانههای اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از ابتدای سال ۱۴۰۴ منقضی شدهاند یا تا تاریخ ۳۱ خرداد، ۱۴۰۵ منقضی خواهند شد، بهصورت خودکار تا تاریخ ۳۱ خرداد، سالجاری تمدید شد.
بر اساس این ابلاغ، تمدید پروانهها بدون نیاز به مراجعه حضوری و بدون اعمال هرگونه تغییر در مفاد پروانه انجام میشود.
همچنین طبق این تصمیم، برای تمدید مذکور ارائه گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الزامی نخواهد بود.
این اقدام با هدف تسهیل امور حرفهای مهندسان و استمرار خدمات فنی و مهندسی در سراسر کشور اتخاذ شده و مقرر گردیده مراتب با قید فوریت به اعضا و ذینفعان اطلاعرسانی شود.
نظر شما