مصدومیت دو نفر در تصادف رخ به رخ در محور اردل-شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خبری مبنی‌بر تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه وانت پیکان و یک دستگاه پراید در محدوده تنگ درکش ورکش بهشت‌آباد، کیلومتر ۵ پایگاه شهدای اردل به سمت شهرکرد، به نیروهای امدادی دریافت شد، که بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه شهدای اردل (یادمان فداکار خدمت سید محمدمهدی حسینی) به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: نجاتگران پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت حادثه، اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی محل و رهاسازی مصدوم گرفتار در خودرو انجام دادند و سپس خدمات امدادی لازم را به مصدومان ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، یک نفر توسط امدادگران هلال‌احمر و یک نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

طاهری بیان داشت: مصدوم انتقالی هلال‌احمر نیز به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد.