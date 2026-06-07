به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس کردیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه راهبردی ملایر در نقشه کشاورزی استان اظهار کرد: وجود بزرگترین شهرک گلخانهای استان با وسعت ۶۸ هکتار در این شهرستان، بستر مناسبی را برای توسعه کشاورزی مدرن و افزایش بهرهوری فراهم کرده است.
وی با تأکید بر سیاست استان همدان برای تحقق توسعه متوازن در تمامی زیربخشهای کشاورزی، افزود: علاوه بر توسعه گلخانهها، احداث شهرکهای دامپروری ۳۵ هکتاری و شهرک شیلاتی هفت هکتاری در شهرستان نهاوند در دستور کار قرار گرفته تا زنجیره ارزش کشاورزی در استان تکمیل شود.
مدیر شهرکهای گلخانهای جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه به تشریح ظرفیتهای تولیدات گلخانهای پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ واحد گلخانهای در استان همدان فعال است که سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن انواع محصول از جمله فلفل دلمهای رنگی، گوجهفرنگی و خیار تولید میکنند.
وی با بیان اینکه رویکرد سازمان جهاد کشاورزی، صادراتمحور است، گفت: حدود ۴۰ درصد از تولیدات گلخانهای استان با هدف صادرات و عرضه در بازارهای بینالمللی تولید میشود که این امر نشاندهنده ارتقای کیفیت و استانداردهای تولیدی در همدان است.
کردیان در خصوص وضعیت زیرساختی گلخانهها در استان افزود: مجموع سطح گلخانههای استان به ۳۱۸ هکتار رسیده است که از این میزان، ۱۱۸ هکتار در قالب ۹ شهرک کشاورزی فعالیت دارند و ۱۰۴ هکتار متعلق به بخش دولتی و ۱۴ هکتار در اختیار بخش خصوصی است.
وی یادآور شد: در مجموع ۱۲ شهرک گلخانهای در استان همدان تعریف شده که ۹ مورد آن در چرخه تولید قرار دارد و ۳ شهرک دیگر نیز در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی هستند.
مدیر شهرکهای گلخانهای جهاد کشاورزی استان همدان در پایان با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه این حوزه خاطرنشان کرد: چهار شهرک گلخانهای با سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان همدان تعریف شده است.
وی با بیان اینکه ۲ شهرک گلخانهای با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال هستند، ادامه داد: ۲ شهرک گلخانهای دیگر در مراحل ساخت هستند و روند احداث شهرکهای جدید گلخانهای با مشارکت بخش خصوصی در سراسر استان با شتاب در حال پیگیری است.
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