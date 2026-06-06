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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

اجرای ۲۵۰ طرح گلخانه‌ای جدید در هرمزگان

اجرای ۲۵۰ طرح گلخانه‌ای جدید در هرمزگان

بندرعباس- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از نقش کلیدی فعالیت گلخانه‌داری در تقویت توان تولید و اقتصاد استان و اجرایی ۲۵۰ طرح جدید در این حوزه خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج در تشریح وضعیت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۰ طرح جدید گلخانه ای با سطح زیر کشت ۵۰۰ هکتار در سطح استان هرمزگان در دست اجرا است.

وی با اشاره به گسترش روزافزون کشت های گلخانه ای، افزود: هم اکنون سطح گلخانه‌های استان به یک‌هزار و ۲۰ هکتار رسیده است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تولید سالیانه محصولات از این بخش به ۲۱۴ هزار تن می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با تأکید بر اهمیت اقتصادی این حوزه، خاطرنشان کرد: بخشی از محصولات باکیفیت تولید شده در گلخانه‌های استان به بازارهای خارجی صادر می‌شود که این امر منجر به ارزآوری سالانه حدود ۹۶ میلیون دلار می شود.‌

وی در ادامه یادآور شد: کشت‌های گلخانه‌ای به دلیل مزایای استراتژیک از جمله مصرف بهینه منابع آب و خاک و همچنین ارتقای سطح کیفی و سلامت محصول، رشد چشمگیری در هرمزگان داشته و به یکی از بخش‌های پیشران کشاورزی در استان تبدیل شده است.

کد مطلب 6851421

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