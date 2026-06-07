تداوم تحرکات نظامیان اسرائیلی در قنیطره؛ ۵ سوری بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع محلی سوری اعلام کردند نظامیان اسرائیلی امروز یکشنبه با یورش به چند روستا در استان قنیطره، ۵ شهروند سوری را بازداشت کردند.

به گفته منابع محلی، نظامیان اسرائیلی در قالب ۱۰ خودرو نظامی بامداد امروز یکشنبه وارد روستای صیدا الحانوت در جنوب استان قنیطره شدند و ضمن بازرسی از چند منزل این روستا، یک جوان را بازداشت کردند.

همچنین یگان دیگری از نیروهای اسرائیلی وارد روستای جباتا الخشب در بخش شمالی استان قنیطره شدند و به تعدادی از منازل این روستا یورش بردند. نظامیان اسرائیلی پس از بازرسی منازل چهار نفر از جمله دو نوجوان ساکن این روستا را بازداشت کردند و از منطقه خارج شدند.

روز گذشته نیز نظامیان اسرائیلی با ورود به مزرعه ابومذراه و روستای العشه در استان قنیطره، یک جوان سوری را بازداشت و به داخل سرزمین‌های اشغالی منتقل کردند.

تحرکات نظامی مداوم نظامیان رژیم صهیونیستی موجب بی ثباتی و نارضایتی ساکنان مناطق مختلف استان قنیطره شده است.