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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

تداوم تحرکات نظامیان اسرائیلی در قنیطره؛ ۵ سوری بازداشت شدند

تداوم تحرکات نظامیان اسرائیلی در قنیطره؛ ۵ سوری بازداشت شدند

منابع خبری از تداوم تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و بازداشت پنج سوری به دست نظامیان اسرائیلی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع محلی سوری اعلام کردند نظامیان اسرائیلی امروز یکشنبه با یورش به چند روستا در استان قنیطره، ۵ شهروند سوری را بازداشت کردند.

به گفته منابع محلی، نظامیان اسرائیلی در قالب ۱۰ خودرو نظامی بامداد امروز یکشنبه وارد روستای صیدا الحانوت در جنوب استان قنیطره شدند و ضمن بازرسی از چند منزل این روستا، یک جوان را بازداشت کردند.

همچنین یگان دیگری از نیروهای اسرائیلی وارد روستای جباتا الخشب در بخش شمالی استان قنیطره شدند و به تعدادی از منازل این روستا یورش بردند. نظامیان اسرائیلی پس از بازرسی منازل چهار نفر از جمله دو نوجوان ساکن این روستا را بازداشت کردند و از منطقه خارج شدند.

روز گذشته نیز نظامیان اسرائیلی با ورود به مزرعه ابومذراه و روستای العشه در استان قنیطره، یک جوان سوری را بازداشت و به داخل سرزمین‌های اشغالی منتقل کردند.

تحرکات نظامی مداوم نظامیان رژیم صهیونیستی موجب بی ثباتی و نارضایتی ساکنان مناطق مختلف استان قنیطره شده است.

کد مطلب 6852820

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