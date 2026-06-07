به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه روز ۱۶ خرداد شورای معاونین دیوان با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های تحول مدار در دیوان عالی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه روند کاهش موجودی پرونده‌ها در شعب ادامه دارد که این موضوع نقشی مهم در ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم خواهد داشت.

وی همچنین در ابتدای جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، به تقارن این عید بزرگ با سالروز رحلت ملکوتی حضرت امام (ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: عید غدیر امسال با یاد و نام امام راحل عظیم الشأن و شهدای گرانقدر ۱۵ خرداد همراه شده است بزرگ مردانی که با ایثار و فداکاری مسیر غیرت و استقلال ملت ایران را هموار کردند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به مراسم ۱۴ خرداد امسال گفت: در این مراسم جای رهبر حکیم و فرزانه و شهیدمان خالی بود؛ اما پیام سراسر امیدبخش سومین رهبر انقلاب اسلامی، آرامش بخش دل‌ها و موجب تقویت روحیه و استقامت در جامعه شد.

رئیس دیوان عالی کشور ضمن بیان نقش بی‌بدیل مردم در صیانت از انقلاب اسلامی و ناکام نهادن توطئه‌های دشمنان قسم خورده نظام اظهار داشت: مردم شریف ایران اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی نشان دادند که همواره پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند؛ ازین‌رو همه مسئولان باید خدمتگزاری مضاعف به این ملت بزرگ را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با تبریک فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و نقل حدیثی از آن امام همام مبنی بر اینکه «رَجلٌ مِن أهل قُم یَدعو النّاسَ إلی الحقّ، یَجتمع مَعه قومٌ کزُبر الحدید...» (مردی از قم مردم را به حق فرا می‌خواند و بر گرد او مردمانی فراهم می‌آیند که چونان پاره‌های آهن استوارندگفت: این روایت به خوبی بیانگر استواری و پایداری مردمی است که در مسیر حق و عدالت گام بر می‌دارند و در برابر سختی‌ها و دشمنی‌ها همچون پارهای آهن استوار می‌ایستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری همچنین با اشاره به فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل به صراحت در این وصیت‌نامه ذکر کرده‌اند که «من به جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله (ص) و کوفه و عراق درعهد امیر المومنین و حسین بن علی صلوات الله و سلامه علیهما می‌باشند» امروز باید قدر مردمی را که بیش از سه ماه است جبهه میدان را ترک نکرده‌اند دانست و با تمام توان در مسیر خدمت به آنان گام برداشت.

شایان ذکر است در نتیجه نشست روز ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ شورای معاونین به ریاست حجت الاسلام و المسلمین منتظری و حضور معاونین دیوان و عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور، مسائل مربوط به حوزه‌های مختلف دیوان مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب تصمیمات اتخاذ شده در قالب مصوبات نشست به معاونین مربوط ابلاغ شد.