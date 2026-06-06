به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال جاری، صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونان دادستانی کل و مدیران کل معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر بررسی مباحث راهبردی، مراسم تودیع احمد قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه و محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور نیز برگزار شد.

دادستان کل کشور در این نشست ضمن گرامیداشت سالروز رحلت بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و تبریک ولادت امام موسی کاظم (ع)، با اشاره به اینکه خداوند رهبر انقلاب را برای این مسئولیت مهم، از حوادث حفظ کرده است، اظهار داشت: دشمن در تلاش بود تا در جنگ تحمیلی، به اهداف از پیش تعیین‌شده خود دست پیدا کند، اما جمهوری اسلامی به پشتوانه حضور آگاهانه مردم، به‌خوبی از کشور دفاع کرد.

وی اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) نیز با اتکا به همین بدنه مردمی، انقلاب اسلامی را به ثمر رساندند و امروز فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران به الگویی جهانی برای مقابله با زورگویان و ستمگران تبدیل شده است و استکبار ناگزیر از تمکین است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های کشور در تربیت نیروهای متخصص، تصریح کرد: بحمدالله امروز در هر بخشی از کشور، نیروهای با تجربه و مستعد حضور دارند که کارآمدی آنان در خروجی امور کاملاً مشهود است. در قوه قضاییه نیز بهره‌مندی از نیروهای متدین و متخصص یک اصل است و با توجه به حساسیت جایگاه‌های دادستانی کل، دیوان عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات، جذب نیروهای فاقد سابقه و تجربه در این بخش‌ها ممکن نیست.

وی با بیان اینکه موضوع جانشین‌پروری و کادرسازی نیز از اولویت‌های اصلی ماست که باید طبق تأکیدات رهبر شهید انقلاب با جدیت دنبال شود، افزود: امروز حرف مدیران کل به عنوان نماینده دادستانی کل کشور، فصل‌الخطاب است و این همکاران سرمایه‌های مهم دستگاه قضا محسوب می‌شوند. دادستانی کل ضمن تعامل گسترده با بخش‌های مختلف قوه، در زمینه جوان‌سازی و ترمیم نیروهای انسانی پیش‌قدم است.

این مقام عالی قضایی همچنین بر اهمیت تعیین شاخص‌های ارزیابی دادستان‌ها تأکید کرد و گفت: هر معاونت باید با کمک نیروهای ستادی و با همکاری دادستان‌های مراکز استان‌ها و معاونین آنها، نسبت به تدوین و تعیین شاخص‌های دقیق ارزیابی اقدام کند. این امر زمینه‌ساز استعدادیابی و ارتقای عملکرد دادستان‌ها در سراسر کشور خواهد شد.

در ادامه این نشست، وحید میرحسینی معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و مدیران کل این معاونت به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

میرحسینی با اشاره به عملکرد یک‌ساله خود، بر پیگیری اولویت‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تقویت همکاری‌های ستاد با استان‌ها تأکید کرد و گفت: خوشبختانه در این مدت، همکاری و همدلی کم‌نظیری میان مجموعه کارکنان ستادی و دادستان‌های سراسر کشور شکل گرفته و این هماهنگی موجب شده اولویت‌ها و برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه با سرعت بیشتری اجرا شود.

وی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه در یک‌سال گذشته پرونده‌های مهم ملی و استانی را تا رسیدن به مرحله نتیجه دنبال کرده است، اظهار کرد: تلاش شده است جایگاه حقوق عامه در بین دستگاه‌های اجرایی برجسته شود و دادستان‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نظارت مؤثر و به‌موقع را در حوزه‌های مختلف اعمال کنند.

همچنین احمد قاسمی مدیرکل سابق حوزه حقوق عامه به اقدامات مهمی نظیر تدوین و ارجاع لایحه صیانت از حقوق عامه به دولت، پیگیری پرونده‌های مرتبط با انفال و اموال دولتی، مقابله با ترک‌فعل مدیران و راه‌اندازی «سامانه جامع واگذاری اراضی ملی» اشاره کرد که امکان نظارت ویژه دادستان‌ها بر عملکرد دستگاه‌ها را فراهم آورده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی و سلامت نیز از رفع مشکل ۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز از مجموع ۸۸۷ نقطه شناسایی‌شده از سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و بر پیگیری‌های این اداره در حوزه‌های بهداشت، سلامت و امنیت غذایی تأکید کرد.

همچنین محمدحسین صادقی مدیرکل سابق پیشگیری از وقوع جرم دستاوردهای همایش ملی حکمرانی قضایی-حمایتی را تشریح کرد و از راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۲۱ استان و ۲۸ مرکز به عنوان یکی از افتخارات دستگاه قضا یاد کرد.

وی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی کودکان کار و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد.

در پایان این نشست، از زحمات احمد قاسمی و محمدحسین صادقی تقدیر شد. گفتنی است این دو مدیر در سمت جدید خود به عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور به فعالیت ادامه خواهند داد.