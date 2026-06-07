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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

ثبت نام وام بازنشستگان کشوری ۳ روز دیگر به پایان می رسد

ثبت نام وام بازنشستگان کشوری ۳ روز دیگر به پایان می رسد

بازنشستگان کشوری برای دریافت وام ۷۵ میلیون تومانی، فقط تا روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ فرصت ثبت نام دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، با توجه به استقبال گسترده و ثبت‌نام نزدیک به ۶۶۲ هزار نفر تا روز یکشنبه ۱۷ خرداد، تنها سه روز تا پایان مهلت مقرر (۲۰ خرداد) برای ثبت‌نام اینترنتی باقی مانده است.

بر اساس اعلام قبلی، قرار است امسال، در مجموع به ۳۲۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی در ۱۰ نوبت و به صورت مرحله‌ای انجام شود.

بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ثبت درخواست اینترنتی در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی https://eservices.cspf.ir/govsso/sb-urgent-loan اقدام نمایند.

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری، برای اطلاع از نتایج وام ۱۴۰۵، نوبت بندی وام در کانال رسمی این صندوق در پیام رسانه بله به نشانی https://ble.ir/cspfnews۹۷ عضو شوند.

کد مطلب 6852829
حبیب احسنی پور

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