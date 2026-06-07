ثبت نام وام بازنشستگان کشوری ۳ روز دیگر به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، با توجه به استقبال گسترده و ثبت‌نام نزدیک به ۶۶۲ هزار نفر تا روز یکشنبه ۱۷ خرداد، تنها سه روز تا پایان مهلت مقرر (۲۰ خرداد) برای ثبت‌نام اینترنتی باقی مانده است.

بر اساس اعلام قبلی، قرار است امسال، در مجموع به ۳۲۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی در ۱۰ نوبت و به صورت مرحله‌ای انجام شود.

بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ثبت درخواست اینترنتی در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی https://eservices.cspf.ir/govsso/sb-urgent-loan اقدام نمایند.

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری، برای اطلاع از نتایج وام ۱۴۰۵، نوبت بندی وام در کانال رسمی این صندوق در پیام رسانه بله به نشانی https://ble.ir/cspfnews۹۷ عضو شوند.