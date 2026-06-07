به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت که مشکل اصلی تهران در مذاکره با واشنگتن، مواضع متغیر و متناقض آمریکاست.

بقایی روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با فردریک پلیتگن، خبرنگار ارشد بین‌المللی سی‌ان‌ان، در تهران گفت که تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌گران پاکستانی ادامه دارد.

وی افزود: مشکل اصلی مذاکره با این دولت(آمریکا) این است که شما باید با مواضع متغیر زیادی، جابجایی اهداف، بیانیه‌های مختلف، اظهارات متناقض مقامات گوناگون روبرو شوید؛ بنابراین کل فرآیند بسیار طاقت فرساست.

او گفت: نکات مورد اختلاف زیادی وجود داشت؛ اما مسئله اصلی این است که آمریکایی‌ها باید درک کنند که می‌بایست حقوق ایران را به رسمیت بشناسند؛ از جمله حق تهران برای غنی‌سازی صلح‌آمیز تحت پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.

بقائی تاکید کرد: در عین حال، وقتی سخن از دارایی‌های مسدودشده ما به میان می‌آید، آن‌ها کوتاه نمی‌آیند. آمریکا باید به سادگی تحریم‌های خود را متوقف کند. در مورد تحریم‌ها و دارایی‌های مسدودشده، آنها صرفاً باید اجازه دهند دارایی‌های تهران آزاد شده و در دسترس ایرانیان قرار گیرد.

بقایی هم‌چنین ایالات متحده آمریکا را به عدم رعایت آتش‌بس که از ماه آوریل به اجرا درآمد، متهم کرد.

وی افزود: آنها به کشتی‌های تجاری ما، چه در تنگه هرمز و چه در آب‌های آزاد، حمله کرده‌اند.

بقایی تاکید کرد: اوضاع بسیار شکننده و بسیار خطرناک است و همه اینها به دلیل رویکرد بی‌ملاحظه آمریکا در قبال منطقه و اساساً در قبال آتش‌بس است.

او هشدار داد که نیروهای مسلح ایران، ثابت قدم و مصمم هستند که با تمام قوا به هرگونه حمله‌ای پاسخ دهند.