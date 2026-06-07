به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد، ادامه جنگ در قالب کنونی نه تنها ما را به سمت پیروزی نمی برد بلکه اسرائیل را به سمت یک پرتگاه سوق می دهد. بنیامین نتانیاهو هیچ دستاوردی نداشته و جایگاه وی در میان تصمیم گیرندگان در اطراف ترامپ تضعیف شده است.

در این گزارش آمده است، واقعیت ساده است؛ هیچ فرصتی برای پیروزی در جنگ چند جانبه وجود ندارد. ائتلافی که اسرائیل با همکاری آمریکا و کشورهای دیگر به دنبال ایجاد آن علیه ایران بود نتایج مورد نظر را محقق نکرد. در حالی که ما درگیر یک جنگ فرسایشی هستیم ائتلاف های راهبردی خطرناک مانند ترکیه و مصر و همچنین پاکستان و عربستان شکل می گیرند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، تنها راه برای خروج از این بن بست توقف درگیری در تمام جبهه ها است. باید مقامات سیاسی و نظامی تغییر کنند.