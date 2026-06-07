استاندار البرز خواستار شتاب در تعیین تکلیف پروژه مسکن ایثارگران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز در نشست بررسی رفع مشکلات پروژه مسکن ایثارگران استان البرز که روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات حوزه استاندار با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، مدیران استانی و دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: طی ماههای گذشته جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده و بخش عمده مسیرهای قانونی و اجرایی برای حل مسائل این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای زمین ۱۱ هکتاری پروژه تعاونی مسکن ایثارگران در کرج افزود: این پروژه از سالهای گذشته مراحل مختلف اخذ مجوزها، بررسی در کمیسیون ماده ۵ و بخشی از عملیات اجرایی را پشت سر گذاشته و اکنون زمان تصمیمگیری نهایی برای تعیین تکلیف آن فرا رسیده است.
استاندار البرز با بیان اینکه بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در این پروژه برای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران پیشبینی شده است، تصریح کرد: نباید اختلافات اداری و روندهای طولانی موجب تضییع حقوق جامعه ایثارگری شود و لازم است وضعیت پیمانکار، مطالبات موجود و نحوه ادامه اجرای پروژه در چارچوب ضوابط قانونی هرچه سریعتر مشخص شود.
عبداللهی همچنین از آمادگی کامل استانداری البرز برای حمایت از هر تصمیم کارشناسی و قانونی که منجر به تسریع در اجرای پروژه و تأمین منافع ایثارگران شود خبر داد و تأکید کرد: خدمت به خانوادههای شهدا و ایثارگران وظیفهای ملی و انقلابی است و همه دستگاهها باید با همدلی و هماهنگی زمینه رفع موانع موجود را فراهم کنند.
در این نشست، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز تأمین مسکن جامعه ایثارگری را از مهمترین اولویتهای بنیاد برشمرد و گفت: تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای رفع موانع پروژههای مسکن ایثارگران به کار گرفته خواهد شد.
وی با قدردانی از همراهی مدیریت استان البرز و دستگاههای اجرایی، بر لزوم تعیین تکلیف مسائل حقوقی، قراردادی و اجرایی پروژهها و تسریع در روند خانهدار شدن خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.
همچنین جمشید نظمی مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای حل مشکلات پروژههای مسکن ایثارگران در البرز، اظهار کرد: بنیاد شهید با رویکرد مصالحه، مذاکره و استفاده از ظرفیتهای قانونی درصدد رفع اختلافات موجود و تسریع در اجرای پروژهها است. وی با بیان اینکه بیش از پنج هزار نفر از جامعه ایثارگری استان در انتظار تأمین مسکن هستند، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر پروژهها و جلوگیری از افزایش مشکلات و مطالبات این قشر شد.
در پایان این نشست مقرر شد با تداوم بررسیهای کارشناسی و حقوقی و همکاری مشترک بنیاد شهید، استانداری البرز و دستگاههای اجرایی، زمینه تسریع در اجرای پروژههای مسکن ایثارگران و رفع دغدغههای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران فراهم شود.
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