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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

توزیع بیش از ۶ هزار کیلو گوشت قرمز بین نیازمندان سیریک

توزیع بیش از ۶ هزار کیلو گوشت قرمز بین نیازمندان سیریک

سیریک - رئیس کمیته امداد شهرستان سیریک، از توزیع ۶ هزار و ۶۷۰ کیلوگرم گوشت قرمز به ارزش ۱۰۷ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال بین نیازمندان شهرستان سیریک در قالب پویش نذر قربانی خبر داد.

محمد زاهدی دهویی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پویش «نذر قربانی» اظهار داشت: در قالب این پویش مردمی، ۶ هزار و ۶۷۰ کیلوگرم گوشت قرمز به ارزش بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال، با همت خیّرین و نیکوکاران تهیه و در بین خانواده‌های نیازمند و مددجویان تحت پوشش این نهاد توزیع شد.

زاهدی دهویی، اضافه کرد: به لطف خداوند متعال و کمک های نیکوکاران شهرستان سیریک در عید قربان امسال تعداد ۱۵۱ رأس دام سبک و سنگین به وزن ۶.۶۷۰ کیلو گرم ذبح و بین نیازمندان توزیع شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان سیریک افزود: این اقدام با هدف پشتیبانی از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و تأمین بخشی از مایحتاج پروتئینی آنان در ایام پربرکت قربان انجام شده است.

زاهدی دهویی تصریح کرد: توزیع بر اساس شناسایی و اولویت‌بندی دقیق نیازمندان صورت گرفته تا کمک‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی از استقبال گسترده مردم و خیّرین از این پویش تقدیر کرد و آن را نمادی از همدلی و انسجام اجتماعی دانست، و افزود: در این عمل خداپسندانه که با محوریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سیریک انجام گرفت تعداد ۱۱ مرکز نیکوکاری و تعدادی موسسه‌ خیریه و نیکوکاران شهرستان همکاری داشته و پس از ذبح دام بین نیازمندانی که از قبل شناسایی شده بودند توزیع شد.

زاهدی خاطرنشان کرد: چنین حرکت‌های خودجوش مردمی، نقش مهمی در کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد و کمیته امداد آماده است تا بستر لازم برای تداوم اینگونه نیکوکاری‌ها را فراهم کند.

کد مطلب 6852938

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