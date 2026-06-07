توزیع بیش از ۶ هزار کیلو گوشت قرمز بین نیازمندان سیریک

محمد زاهدی دهویی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پویش «نذر قربانی» اظهار داشت: در قالب این پویش مردمی، ۶ هزار و ۶۷۰ کیلوگرم گوشت قرمز به ارزش بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال، با همت خیّرین و نیکوکاران تهیه و در بین خانواده‌های نیازمند و مددجویان تحت پوشش این نهاد توزیع شد.

زاهدی دهویی، اضافه کرد: به لطف خداوند متعال و کمک های نیکوکاران شهرستان سیریک در عید قربان امسال تعداد ۱۵۱ رأس دام سبک و سنگین به وزن ۶.۶۷۰ کیلو گرم ذبح و بین نیازمندان توزیع شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان سیریک افزود: این اقدام با هدف پشتیبانی از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و تأمین بخشی از مایحتاج پروتئینی آنان در ایام پربرکت قربان انجام شده است.

زاهدی دهویی تصریح کرد: توزیع بر اساس شناسایی و اولویت‌بندی دقیق نیازمندان صورت گرفته تا کمک‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی از استقبال گسترده مردم و خیّرین از این پویش تقدیر کرد و آن را نمادی از همدلی و انسجام اجتماعی دانست، و افزود: در این عمل خداپسندانه که با محوریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سیریک انجام گرفت تعداد ۱۱ مرکز نیکوکاری و تعدادی موسسه‌ خیریه و نیکوکاران شهرستان همکاری داشته و پس از ذبح دام بین نیازمندانی که از قبل شناسایی شده بودند توزیع شد.

زاهدی خاطرنشان کرد: چنین حرکت‌های خودجوش مردمی، نقش مهمی در کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد و کمیته امداد آماده است تا بستر لازم برای تداوم اینگونه نیکوکاری‌ها را فراهم کند.