حجتالاسلام قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکار مواجهه با آمریکا و مسیر رسیدن به پیروزی، اظهار کرد: فرهنگ قرآن به ما راهحلهایی ارائه میدهد که بر اساس آن، مقابله و مقاومت در برابر دشمن است. در هیچ کجای قرآن، خداوند راهحل ما را سازش با دشمن قرار نداده است.
وی ادامه داد: در تمام موارد، خداوند متعال مؤمنان را به قتال، جنگ، مبارزه و جهاد در برابر دشمن امر میکند و از ما میخواهد که مقاومت کنیم. آیاتی که به موضوع مقاومت میپردازند، بیان میکنند که اگر مقاومت کنید، به مرحلهای خواهید رسید که دیگر ترس و اندوهی وجود نخواهد داشت. بنابراین برای ایجاد امنیت در کشور و رسیدن به جایگاهی که دشمن دیگر نتواند اقدامی علیه ما انجام دهد، راهی جز مقابله و مقاومت وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: این راهحل، همان راهی است که خداوند متعال پیش روی ما قرار داده و فرمایشات امام راحل و امام شهید ما نیز برگرفته از همین آموزههای قرآنی است. همچنین مکتب اهل بیت (ع) همواره ما را به مقاومت در برابر دشمن دعوت کرده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مذاکره با آمریکا نتیجهای برای کشور نداشته است، تصریح کرد: اصل مذاکره فینفسه مانعی ندارد، اما تجربه نشان داده است که مذاکره با آمریکا دستاوردی برای ما نداشته است. همه مذاکراتی که با آمریکا در مقاطع مختلف داشتهایم، برای ما نتیجهای به جز اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، راهکار عملیاتی برای رسیدن به پیروزی، مقاومت در برابر دشمن و افزایش تابآوری است. همانطور که مقام معظم رهبری در پیام سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بر آن تأکید کردند، باید تابآوری مردم افزایش پیدا کند. مسئولان باید به گونهای عمل کنند که در برابر فشارهایی که دشمن وارد میکند، تابآوری جامعه بالا برود. اگر تابآوری ما افزایش یابد، تابآوری دشمن کاهش پیدا میکند و در این صورت ایران پیروز خواهد بود.
روانبخش در ادامه با طرح یک مثال، افزود: ما تنگه هرمز را بستیم و در مقابل، دشمن برای ما محاصره دریایی ایجاد کرد. محاصره دریایی برای ما ضرر دارد، اما بستن تنگه هرمز نیز برای آمریکا و کشورهای همپیمانش زیانبار است. در چنین شرایطی، طرفی پیروز میشود که تابآوری بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر تنگه هرمز بهطور کامل بسته شود، کشورهای غربی در حوزههای مختلف، بهویژه در بخش انرژی، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. آمریکاییها اکنون از ذخایر استراتژیک خود استفاده میکنند و اگر این وضعیت برای مدتی ادامه پیدا کند، ذخایر استراتژیک آنان بهشدت کاهش خواهد یافت و در نتیجه ناچار خواهند شد در برابر ایران کوتاه بیایند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: البته ممکن است برای ما نیز مشکلاتی ایجاد شود، از جمله اینکه در شرایط محاصره دریایی، فروش نفت یا واردات برخی کالاهای مورد نیاز با دشواریهایی مواجه شود، اما ایران کشوری بزرگ با ظرفیتهای فراوان است و میتواند در برابر این فشارها تاب بیاورد. در مقابل، تابآوری جوامع غربی بسیار کمتر است و افکار عمومی در آن کشورها میتواند علیه دولتهایشان شکل گیرد و آنها را وادار به عقبنشینی کند.
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