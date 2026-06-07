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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

وعده رفع مشکل آب آشامیدنی شهر معمولان تا ۲۰ روز آینده

وعده رفع مشکل آب آشامیدنی شهر معمولان تا ۲۰ روز آینده

معمولان - فرماندار معمولان وعده داد که مشکل آب شرب این شهر تا ۲۰ روز آینده رفع می‌شود.

بابک امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کمبود آب آشامیدنی به‌ویژه در برخی نقاط بالادست شهر معمولان از دغدغه‌های جدی مردم است که طی سال‌های گذشته در فصل گرما بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: برای رفع این مشکل از طریق معاون سیاسی استاندار و مدیرعامل آب‌وفاضلاب لرستان پیگیری و رایزنی‌های صورت‌گرفته و قرار شد ظرف مدت ۲۰ روز چاه سوم وارد مدار و مشکل شهروندان برطرف شود.

فرماندار معمولان، گفت: برای حفاری چاه سوم این شهر ۱۵ میلیارد تومان اختصاص‌داده‌شده باهدف تأمین پایدار ۲۵ لیتر بر ثانیه که با وارد مدار شدن این پروژه در بهبود و افزایش ظرفیت آب‌رسانی به شهر نقش مؤثری ایفا می‌کند و گام مهمی در راستای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

امرایی، بر مدیریت مصرف آب آشامیدنی در شرایط فعلی تأکید کرد و از شهروندان معمولانی خواست برای عبور از این مشکل تا راه‌اندازی چاه سوم در مصرف آب آشامیدنی صرفه‌جویی کنند.

کد مطلب 6852973

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