وعده رفع مشکل آب آشامیدنی شهر معمولان تا ۲۰ روز آینده

بابک امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کمبود آب آشامیدنی به‌ویژه در برخی نقاط بالادست شهر معمولان از دغدغه‌های جدی مردم است که طی سال‌های گذشته در فصل گرما بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: برای رفع این مشکل از طریق معاون سیاسی استاندار و مدیرعامل آب‌وفاضلاب لرستان پیگیری و رایزنی‌های صورت‌گرفته و قرار شد ظرف مدت ۲۰ روز چاه سوم وارد مدار و مشکل شهروندان برطرف شود.

فرماندار معمولان، گفت: برای حفاری چاه سوم این شهر ۱۵ میلیارد تومان اختصاص‌داده‌شده باهدف تأمین پایدار ۲۵ لیتر بر ثانیه که با وارد مدار شدن این پروژه در بهبود و افزایش ظرفیت آب‌رسانی به شهر نقش مؤثری ایفا می‌کند و گام مهمی در راستای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

امرایی، بر مدیریت مصرف آب آشامیدنی در شرایط فعلی تأکید کرد و از شهروندان معمولانی خواست برای عبور از این مشکل تا راه‌اندازی چاه سوم در مصرف آب آشامیدنی صرفه‌جویی کنند.