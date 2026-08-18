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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

الهامی: مرکز ناباروری بنت‌الهدی بجنورد ۳۳۳ مورد موفق باروری داشته است

الهامی: مرکز ناباروری بنت‌الهدی بجنورد ۳۳۳ مورد موفق باروری داشته است

بجنورد- مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی گفت: مرکز ناباروری بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد از زمان آغاز فعالیت تاکنون ۳۳۳ مورد موفق باروری را ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، اعظم الهامی در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: برای کمک به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد، استاندار خراسان شمالی با اختصاص ۶۰ میلیارد ریال برای کمک به این مرکز موافقت کرد تا از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی استان برای تقویت و توسعه خدمات مرکز ناباروری بیمارستان بنت‌الهدی استفاده شود.

وی گفت: مرکز ناباروری بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد با ثبت ۳۳۳ مورد موفق باروری از زمان آغاز فعالیت در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد حمایت قرار گرفت.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد با ۱۷۱ تخت فعال، روزانه به طور میانگین پذیرای ۱۳۰ مراجعه‌کننده است که ۲۰ تا ۳۰ نفر از آنان را زنان نابارور تشکیل می‌دهند.

الهامی تصریح کرد: واحد ناباروری این بیمارستان در سال ۱۴۰۱ افتتاح و تاکنون ۳۳۳ مورد منجر به باروری در این مرکز به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6920639

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