به گزارش خبرنگار مهر ، اعظم الهامی در گفتوگو با رسانه ها اظهار کرد: برای کمک به بیمارستان بنتالهدی بجنورد، استاندار خراسان شمالی با اختصاص ۶۰ میلیارد ریال برای کمک به این مرکز موافقت کرد تا از ظرفیت شورای برنامهریزی استان برای تقویت و توسعه خدمات مرکز ناباروری بیمارستان بنتالهدی استفاده شود.
وی گفت: مرکز ناباروری بیمارستان بنتالهدی بجنورد با ثبت ۳۳۳ مورد موفق باروری از زمان آغاز فعالیت در ششمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مورد حمایت قرار گرفت.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: بیمارستان بنتالهدی بجنورد با ۱۷۱ تخت فعال، روزانه به طور میانگین پذیرای ۱۳۰ مراجعهکننده است که ۲۰ تا ۳۰ نفر از آنان را زنان نابارور تشکیل میدهند.
الهامی تصریح کرد: واحد ناباروری این بیمارستان در سال ۱۴۰۱ افتتاح و تاکنون ۳۳۳ مورد منجر به باروری در این مرکز به ثبت رسیده است.
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