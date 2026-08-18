به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روساتم امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: هنوز زمان جدیدی برای سفر احتمالی گروسی (مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی) به روسیه تعیین نشده است.
رئیس شرکت روساتم در این خصوص اضافه کرد: گروسی به روشنی نشان داد که سفر او به انرگودار صرفاً از سوی رژیم کی یف مختل شده است. کییف با حملات به نیروگاه هستهای زاپروژیا و انرگودار، تمامی اصول ایمنی هستهای را نقض میکند.
الکسی لیخاچف سپس افزود: جامعه جهانی دیر یا زود متوجه خواهد شد که تنها خطر هستهای در نیروگاه زاپروژیا، خطر ناشی از اقدامات نسنجیده نیروهای مسلح اوکراین است. روزی نیست که کییف زیرساختهای غیرنظامی و انرژی انرگودار را هدف قرار ندهد؛ نیروهای مسلح اوکراین شهر را بهدقت زیر آتش گرفتهاند.
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