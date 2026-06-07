هیات انصار الامام البرز، الگویی نوین برای تربیت نسلی مومن و انقلابی

میثم رعیتی، مسئول هیئت جوانان عاشورایی انصارالامام، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت هیئت نوجوانان از سال ۱۳۹۶ و در پی تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تشکیل گروههای سرود آغاز شد. در ابتدا یک گروه سرود تشکیل دادیم و با استقبال نوجوانان و خانوادهها، زمینه برای راهاندازی هیئت نوجوانان فراهم شد.
وی افزود: اعضای این هیئت عمدتاً فرزندان خانوادههایی هستند که در جلسات مذهبی مجموعه حضور داشتند. فعالیتها نیز با الگوی مربی و متربی و مشابه حلقههای صالحین بسیج آغاز شد و به مرور دورههای متنوع تربیتی، آموزشی و فرهنگی برای نوجوانان طراحی شد.
رعیتی با اشاره به برنامههای آموزشی هیئت تصریح کرد: متناسب با سنین مختلف، دورههایی همچون «الحیل»، «الرحیل»، «هجرت» و «هد» برگزار میشود. در این دورهها علاوه بر مطالعه کتاب، مباحث مهارتی، اجتماعی، مسئولیتپذیری، فعالیتهای جهادی، تشکیلاتی و موضوعات روز جامعه نیز مورد توجه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: آشنایی با معارف مهدوی، سواد رسانهای و سیاسی متناسب با سن نوجوانان، شناخت موسیقی و آسیبهای آن، مطالعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری و آموزشهای تشکیلاتی از جمله سرفصلهای این دورهها است.
مسئول هیئت نوجوانان انصار درباره برنامههای اردویی این مجموعه گفت: اردو یکی از ارکان مهم تربیتی ما محسوب میشود که اردوهای تفریحی، زیارتی و آموزشی متعددی برای نوجوانان برگزار میکنیم که مهمترین آنها سفرهای زیارتی مشهد مقدس و اردوهای راهیان نور است
وی تاکیدکرد:. در این اردوها علاوه بر زیارت، نشستهای آموزشی، دیدار با اساتید و برنامههای فرهنگی نیز اجرا میشود.
وی همچنین از برگزاری اردوهای درونمجموعهای خبر داد و افزود: در این برنامهها نوجوانان برای یک یا چند روز در مجموعه حضور مستمر دارند و در قالب برنامههای هدفمند تربیتی، مهارتی و گروهی آموزش میبینند.
رعیتی با تأکید بر اهمیت ورزش در فرآیند تربیت نوجوانان اظهار داشت: بر اساس توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تهذیب، تحصیل و ورزش»، چهار مجموعه ورزشی شامل آکادمی تکواندو، باشگاه جودو، مدرسه فوتبال و مدرسه والیبال را راهاندازی کردهایم تا نوجوانان در کنار رشد معنوی و علمی، از آمادگی جسمانی مناسبی نیز برخوردار شوند.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم جوان مؤمن و انقلابی باید در کنار تعهد و دانش، از نشاط و توانمندی جسمی نیز بهرهمند باشد؛ به همین دلیل ورزش یکی از بخشهای جدی فعالیتهای مجموعه است.
مسئول هیئت جوانان عاشورایی انصارالامام درباره علت انتخاب عنوان «هیئت نوجوانان» برای این مجموعه گفت: ما هیئت را صرفاً محل برگزاری مراسم مذهبی نمیدانیم، بلکه آن را بستری جامع برای تربیت نوجوانان میشناسیم.
وی خاطرنشان کرد: تمامی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی ما در نهایت حول محور مجالس اهلبیت(ع) و به ویژه روضه حضرت سیدالشهدا(ع) شکل میگیرد.
وی افزود: باور داریم هیچ فضای تربیتی به اندازه مجلس امام حسین(ع) در تربیت انسان اثرگذار نیست و تمام برنامههای ما در راستای بهرهمندی هرچه بیشتر نوجوانان از این مکتب تربیتی طراحی شده است.
رعیتی، در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این فعالیتها بتوان گام مؤثری در مسیر تربیت نسل جوان مؤمن، انقلابی و کارآمد برای آینده کشور برداشت.
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