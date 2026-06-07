دعوت رسمی آستان مقدس علوی از خانواده شهدای میناب برای تشرف به نجف

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رحیم، مسئول رسانه آستان مقدس علوی گفت: در راستای اجرای رهنمودهای آیت‌الله سیستانی مبنی بر همدلی و همراهی با مردم ایران پس از جنگ تحمیلی علیه این کشور، آستان مقدس علوی مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی را در ایران به اجرا درآورد.



وی افزود: همچنین در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا، خانواده‌های شهدای میناب با دعوت رسمی آستان مقدس علوی و از طریق پروازهای اختصاصی به نجف اشرف اعزام می‌شوند تا ضمن تشرف به حرم مطهر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، از این سفر معنوی بهره‌مند شوند.