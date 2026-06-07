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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

دعوت رسمی آستان مقدس علوی از خانواده شهدای میناب برای تشرف به نجف

دعوت رسمی آستان مقدس علوی از خانواده شهدای میناب برای تشرف به نجف

در راستای اجرای رهنمودهای آیت‌الله سیستانی مبنی بر همدلی و همراهی با مردم ایران پس از جنگ تحمیلی علیه این کشور، آستان مقدس علوی مجموعه‌ای از برنامه‌ها را به اجرا در آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رحیم، مسئول رسانه آستان مقدس علوی گفت: در راستای اجرای رهنمودهای آیت‌الله سیستانی مبنی بر همدلی و همراهی با مردم ایران پس از جنگ تحمیلی علیه این کشور، آستان مقدس علوی مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی را در ایران به اجرا درآورد.

وی افزود: همچنین در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا، خانواده‌های شهدای میناب با دعوت رسمی آستان مقدس علوی و از طریق پروازهای اختصاصی به نجف اشرف اعزام می‌شوند تا ضمن تشرف به حرم مطهر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، از این سفر معنوی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6853022

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