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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۰

افزایش چشمگیر کشفیات سلاح و مهمات شکارچیان در دو ماه نخست سال

افزایش چشمگیر کشفیات سلاح و مهمات شکارچیان در دو ماه نخست سال

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از افزایش چشمگیر کشفیات مرتبط با شکار و صید، سلاح و مهمات در دو ماه نخست سال جاری خبر داد.

رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به عملکرد این یگان در ماه‌های اخیر اظهار کرد: اقدامات بسیار خوبی به ویژه در حوزه مقابله با شکارچیان انجام شده و در زمینه مبارزه با شکار و صید و همچنین کشفیات سلاح و مهمات، اعم از غیرمجاز و شکاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته در دو ماه نخست امسال افزایش چشمگیری داشته‌ایم.

وی افزود: همکاران ما برای انجام وظیفه اصلی خود در حفاظت از محیط زیست و مقابله با شکار و صید غیرمجاز توجیه شده‌اند تا به صورت شبانه‌روزی در مناطق حضور داشته باشند.

تقویت ناوگان محیط‌بانی و بهبود وضعیت معیشتی محیط‌بانان

رستگار با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از محیط‌بانان گفت: در زمینه تقویت ناوگان خودرویی محیط‌بانان، اقدامات بسیار خوبی در سال جاری صورت گرفته است و همچنین برنامه‌هایی برای بهبود جیره غذایی و تأمین البسه محیط‌بانان در دست اجراست تا در شأن و جایگاه این قشر زحمتکش و پاسداران طبیعت باشد.

حضور تمام‌قد محیط‌بانان برای حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: همکاران ما در حوزه حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی به صورت تمام‌قد در میدان حضور دارند و تلاش کرده‌اند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه برخورد با متخلفان و جلوگیری از تخریب محیط زیست را فراهم کنند.

وی ادامه داد: در تعامل با سازمان اطلاعات فراجا و همچنین مقامات قضایی استان‌ها، اقدامات مؤثری برای احضار و کنترل مجرمان، کشف سلاح‌های غیرمجاز و سلاح‌های شکاری و نیز پیگیری گزارش‌های مردمی و اطلاعات محلی انجام شده است.

کد مطلب 6853032
محدثه رمضانعلی

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