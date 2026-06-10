  1. استانها
  2. همدان
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹

راهپیمایی پرشور و شعور مردم تویسرکان در کف خیابان

راهپیمایی پرشور و شعور مردم تویسرکان در کف خیابان

همدان-مردم غیور تویسرکان در یکصد و دومین شب حماسه سازی در کف خیابان‌ها راهپیمایی پرشوری برگزار کردند.

دریافت 43 MB
کد مطلب 6856777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها