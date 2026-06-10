https://mehrnews.com/x3chPf ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6856777 استانها همدان استانها همدان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ راهپیمایی پرشور و شعور مردم تویسرکان در کف خیابان همدان-مردم غیور تویسرکان در یکصد و دومین شب حماسه سازی در کف خیابانها راهپیمایی پرشوری برگزار کردند. دریافت 43 MB کد مطلب 6856777 کپی شد مطالب مرتبط افزایش چشمگیر کشفیات سلاح و مهمات شکارچیان در دو ماه نخست سال موج حضور مردمی در شبهای گرگان تداوم یافت شجاعت مردم به مدیران اجازه افتخارآفرینی می دهد؛ برخورد با گران سازی تکرار حماسه حضور مردم دیار گروس در میدان آیت الله فاضل گروسی برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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