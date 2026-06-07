حسینی: روایت هنرمندانه زندگی شهدا نباید معطل اعتبارات بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، با تأکید بر ضرورت روایتگری مؤثر از زندگی و سیره شهدای استان، خواستار تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری در حوزه ایثار و شهادت شد و گفت: معرفی شهدای پرافتخار استان از طریق فیلم، سریال، مستند و سایر قالبهای رسانهای باید با جدیت دنبال شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان، یکی از مهمترین دغدغههای حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مسئله «روایت» عنوان کرد و اظهار داشت: استان زنجان شهدای پرافتخار و ارزشمندی دارد که لازم است زندگی، منش و مجاهدتهای آنان به شیوهای مطلوب و اثرگذار برای نسلهای امروز و آینده روایت شود.
وی با اشاره به تجربه موفق تولید اثر مرتبط با شهید مجید شهریاری، از همکاری دستگاههای مختلف در این زمینه قدردانی کرد و افزود: باید مشخص شود که برای معرفی دیگر شهدای شاخص استان چه برنامههایی در دست اجراست و چه آثاری در قالب فیلم سینمایی، سریال، مستند و تولیدات رسانهای در حال تولید یا برنامهریزی است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تأکید بر اینکه تولید آثار فاخر نباید معطل تأمین اعتبارات بماند، تصریح کرد: اگر قرار بود منتظر تخصیص بودجه بمانیم، بسیاری از کارهای ارزشمند انجام نمیشد. در حوزه ایثار و شهادت باید با روحیه جهادی و همت مضاعف وارد میدان شد و زمینه تولید آثار ماندگار را فراهم کرد.
وی بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای فرهنگی استان از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، سپاه، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت: بسیاری از اقدامات ارزشمند در سایه همکاری و همافزایی مجموعههای مختلف محقق میشود و باید این تعامل بیش از پیش تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: دستگاههای دولتی و غیردولتی، رسانهها، نهادهای فرهنگی و حتی مردم باید در معرفی و بازنشر زندگی، سیره و آرمانهای شهدا نقشآفرینی کنند تا فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده منتقل شود.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به ارتباط مناسب نسل جوان و دانشآموزان با شهدا اظهار داشت: برخلاف برخی نگرانیها درباره گسست میان نسل جدید و فرهنگ ایثار و شهادت، اقدامات فرهنگی انجامشده نشان میدهد همچنان پیوندی عمیق میان جوانان و شهدا برقرار است و باید این ارتباط روزبهروز تقویت شود.
وی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، این ایام را فرصت مناسبی برای تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و نهضت عاشورا دانست و افزود: باید از ظرفیت مجالس مذهبی، هیئات، مساجد و برنامههای فرهنگی محرم برای معرفی هرچه بیشتر شهدا و انتقال پیام آنان به نسل جوان بهره گرفت.
حجتالاسلام حسینی همچنین بر اجرای برنامههای قرآنی و فرهنگی به نیت شهدا تأکید کرد و گفت: برگزاری محافل قرآنی، ختم قرآن کریم و برنامههای فرهنگی و معنوی میتواند نقش مؤثری در زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به موضوع ساماندهی گلزارهای شهدا، ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای صورتگرفته و همکاری دستگاههای مسئول، مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.
وی همچنین بر تداوم دیدار با خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد و گفت: تکریم خانوادههای شهدا تنها به برگزاری مراسم محدود نمیشود و لازم است مسئولان با حضور در منازل این عزیزان، پای صحبتها و دغدغههای آنان بنشینند تا حق مطلب در این زمینه ادا شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با بیان اینکه روایت هنرمندانه زندگی شهدا نباید معطل اعتبارات بماند، گفت: معرفی شهدای پرافتخار استان از طریق فیلم، سریال، مستند و سایر قالبهای رسانهای باید با جدیت دنبال شود.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به اینکه برخی خانوادههای شهدا کمتر مورد توجه قرار میگیرند، خاطرنشان کرد: همه خانوادههای معظم شهدا شایسته تکریم و توجه هستند و نباید به گونهای عمل شود که تنها نام و یاد تعدادی از شهدا بیشتر مورد توجه قرار گیرد. برنامهها، یادوارهها، نامگذاریها و سایر اقدامات فرهنگی باید به گونهای باشد که یاد و نام همه شهدا زنده نگه داشته شود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای دستاندرکاران حوزه ایثار و شهادت، بر استمرار این مسیر نورانی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری همه دستگاهها و مردم، آرمانهای والای شهدا به نسلهای آینده منتقل شود.
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