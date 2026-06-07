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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

افت منابع زیرزمینی؛ زنگ خطر برای امنیت آبی چهارمحال و بختیاری

افت منابع زیرزمینی؛ زنگ خطر برای امنیت آبی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-عضو شورای اسلامی شهرکرد با هشدار نسبت به کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی دشت‌های استان، بر ضرورت اجرای برنامه‌های پایدار تأمین آب و تسریع در بهره‌گیری از ظرفیت‌های انتقال آب تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری عصر بک‌شنبه در چهارصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به وضعیت منابع آبی استان، اظهار کرد: افت محسوس منابع آب زیرزمینی در برخی دشت‌ها، ضرورت توجه جدی به مدیریت پایدار منابع آب و برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای آینده را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه تداوم روند کاهش منابع آبی می‌تواند بخش‌های مختلف تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: حفاظت از منابع موجود و اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای تأمین آب پایدار باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهرکرد در ادامه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در اجرای پروژه‌های آبرسانی ناحیه غرب استان، گفت: این طرح‌ها نقش مؤثری در بهبود شرایط تأمین آب دامداران داشته و بخشی از مشکلات چندین ساله فعالان این حوزه را کاهش داده است.

حیدری تصریح کرد: در سال‌های گذشته برخی دامداران برای تأمین آب مورد نیاز خود با مشکلات و هزینه‌های سنگینی مواجه بودند، اما اجرای پروژه‌های آبرسانی توانسته بخشی از این دغدغه‌ها را برطرف کند و زمینه بهبود شرایط فعالیت آنان را فراهم آورد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آبی استان افزود: تأمین امنیت آبی نیازمند بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و اجرای طرح‌های زیرساختی اثرگذار است.

عضو شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به طرح انتقال آب بهشت‌آباد اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین آب پایدار مرکز استان، استفاده از آب انتقالی بهشت‌آباد از طریق تونل ده‌چشمه است که می‌تواند نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای آبی شهرکرد و ارتقای امنیت آبی منطقه ایفا کند.

حیدری در پایان خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی حوزه آب شد و گفت: مدیریت صحیح منابع آبی و تکمیل پروژه‌های تأمین آب، از مهم‌ترین الزامات توسعایدار استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6853129

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