به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم عباسی عصر یک‌شنبه در چهارصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به شرایط منابع آبی کشور، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، تأمین آب مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای هر طرح و پروژه‌ای است و از همین رو باید وضعیت تخصیص‌های آب از ابتدای کار به صورت دقیق و شفاف مشخص شود.

وی افزود: برخی طرح‌ها در سال‌های گذشته موفق به دریافت مجوز و تخصیص آب شده‌اند، اما با وجود گذشت زمان، هنوز تعیین تکلیف این تخصیص‌ها انجام نشده و روند پیگیری آن‌ها با ابهاماتی مواجه است.

عضو شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در این زمینه تصریح کرد: باید مشخص شود چه میزان تخصیص آب برای طرح‌های مختلف وجود دارد و چه اقداماتی از سوی متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی برای انتقال، دریافت یا پیگیری این سهمیه‌ها از شرکت آب منطقه‌ای انجام شده است.

عباسی ادامه داد: تعیین تکلیف تخصیص‌های معطل‌مانده می‌تواند به رفع بخشی از موانع پیش روی طرح‌های مختلف کمک کرده و زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دکه‌های شهری اشاره کرد و گفت: بخشی از شهروندان سال‌هاست از طریق فعالیت در این دکه‌ها امرار معاش می‌کنند و لازم است در هرگونه تصمیم‌گیری، شرایط معیشتی این افراد مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر ضرورت حمایت از افراد دارای معلولیت در فرآیند واگذاری دکه‌ها تأکید کرد و افزود: فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای این قشر و توجه به حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان باید به عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت شهری مورد توجه باشد.

عباسی در پایان خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب شد و گفت: حل مسائل مربوط به تخصیص‌های آب و رفع موانع موجود، نیازمند همک و هم‌افزایی همه مجموعه‌های مسئول است.