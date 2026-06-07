نشست سه جانبه وزرای خارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا آذ، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دوشنبه فردا میزبان دهمین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان در استانبول خواهد بود.



بر اساس اعلام این رسانه، دستور کار این نشست تحولات منطقه‌ ای، مسائل سیاست خارجی، همکاری در قفقاز جنوبی، تقویت حمل و نقل، اتصال و شبکه‌ های حمل و نقل منطقه‌ ای، امنیت انرژی، تجارت و تعمیق همکاری‌ های اقتصادی است.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ترکیه به ریانووستی گفت که هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در نشست وزرای خارجه ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان بر لزوم حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه اوکراین تأکید خواهد کرد.



دهمین نشست وزرای خارجه ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان برای فردا دوشنبه در استانبول برنامه‌ ریزی شده است.