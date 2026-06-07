کارکنان بهداشت ستون پایداری سلامت در بحران‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی عصر امروز یکشنبه در آیین تجلیل از کارکنان حوزه بهداشت که به پاس خدمات صادقانه و نقشآفرینی آنان در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم و اجرای موفق واکسیناسیون MMR در آمفیتئاتر دانشکده بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: نیروهای بهداشت در سختترین شرایط با تکیه بر مسئولیتپذیری حرفهای اجازه ندادند ارائه خدمات سلامت به مردم متوقف شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی ره و رهبر شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای افزود: آنچه امروز پس از جنگهای اخیر به آن افتخار میکنیم حاصل اندیشه، برنامهریزی و ایستادگی رهبر شهید است و پیروزیهای به دست آمده در دفاع از تمامیت ارضی و آرمانهای انقلاب اسلامی، جلوهای از همین مقاومت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در شرایطی که دشمنان با همراهی قدرتهای بزرگ و پشتیبانی مجامع بینالمللی به کشورمان هجوم آوردند، ایستادگی مردم و رزمندگان و نیز تداوم خدمات در بخشهای مختلف از جمله حوزه سلامت، صحنههایی ماندگار از مقاومت و پایداری رقم زد.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان نظام سلامت بهویژه نیروهای حوزه بهداشت گفت: کارکنان این حوزه در طول جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان با تمام توان در پاسداری از سلامت مردم و پشتیبانی از رزمندگان ایستادگی کردند و اجازه ندادند خدمات بهداشتی و درمانی دچار وقفه شود.
بوستانی با تأکید بر اینکه پایه و اساس سلامت بدون بهداشت معنایی ندارد بیان کرد: در شرایط جنگی اهمیت فعالیت نیروهای بهداشتی چندین برابر میشود و استمرار خدمات سلامت در کنار ایستادگی مردم و شجاعت رزمندگان از عوامل مهم افزایش تابآوری جامعه در برابر تهدیدها بوده است.
وی با اشاره به اهمیت تابآوری سازمانی در شرایط بحران تصریح کرد: وظیفه هر مدیر در چنین شرایطی افزایش ظرفیت تابآوری در مجموعه تحت مدیریت خود و کمک به تقویت تابآوری در سایر بخشهای جامعه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مجموعه بهداشت و درمان استان در طول جنگهای اخیر علاوه بر حفظ آمادگی کامل برای ارائه خدمات، از هیچ تلاشی برای پشتیبانی از سایر بخشها دریغ نکرد؛ این در حالی است که این مجموعه با محدودیتها و آسیبهای ناشی از شرایط جنگی نیز مواجه بود.
وی افزود: با وجود آسیبدیدگی برخی مراکز درمانی از جمله بیمارستان امام علی ع اندیمشک، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و پایگاههای اورژانس استان به فعالیت خود ادامه دادند و کارکنان حوزه سلامت اجازه ندادند خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد شود.
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