به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری رئیس و اعضا هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار بیان کرد: اربعین امسال با توجه به شرایط خاص منطقه و جنگ، بسیار مهم‌تر از سال‌های گذشته است و برگ برنده در مذاکرات می‌باشد لذا از ماه‌های گذشته با بسیج همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی آماده شدیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه در جذابه تنها طبقه همکف ساختمان درمانی فعال بود تصریح کرد: از سال گذشته کار به پیمانکار واگذار شده بود اما آبان ماه به ما سپرده شد در که بعد از نوروز اقدامات آغاز و با تلاش شبانه روزی به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: برخلاف سال‌های گذشته که عمده بار درمانی بر دوش درمانگاه شهید علی هاشمی بود، امسال سیاست بر این بود که همه دستگاه‌های دارای توان درمانی از جمله ارتش، سپاه، وزارت نفت و تأمین اجتماعی برای اربعین نسبت به استقرار امکانات و نیروهای خود ملزم شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه بهترین و بروزترین خدمات با کیفیت بالا در مواکب و پایانه ارائه می‌شود، گفت: امسال تعداد آمبولانس‌های کشور کم شده بود با این وجود هر ۵ کیلومتر یک آمبولانس مستقر کردیم. نظارت بر خدمات درمانی دیگر سازمان‌ها را انجام داده ایم.

بوستانی افزود: انتقال یک بیمار ۶۵ ساله با سابقه جراحی قلب باز از شهر ناصریه عراق با هماهنگی ویژه و عبور از مرز انجام و به بیمارستان سوسنگرد انتقال پیدا کرد که سبب شد جان بیمار نجات پیدا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده حوزه درمان در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بهداشت و درمان عملکرد ۱۰۰ درصد موفقی داشته زیرا هیچ بیماری در اورژانس‌ها معطل خدمات درمانی نماند که ماحصل همکاری بین بخشی، حمایت‌های استانداری، سازمان‌های مرتبط و کمک مردم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه در ایام جنگ عمل الکتیو ممنوع نشد و تنها زیبایی و چاقی لغو شدند، تصریح کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه با وجود همه سختی‌ها و نگرانی‌ها اورژانس‌ها خلوت تر بود اما قبل و بعد از جنگ فشار در اورژانس‌ها و بخش‌ها خیلی بیشتر از جنگ شد.

بوستانی بیان کرد: تعمیرات بخش اطفال بیمارستان گلستان انجام شده و به زودی به بهره برداری می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اینکه هشت شهرستان فاقد بیمارستان در خوزستان وجود دارد، اظهار کرد: مناقصه بیمارستان‌های کرخه و هویزه برگزار شده و پیمانکار مشخص شده است.

بوستانی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی افزایش یافته است، ادامه داد: سال ۲۰۲۵ سومین دانشگاه کشور در رتبه بندی شده ایم که امیدواریم تداوم یابد. وی عنوان کرد: ساخت بیمارستان جایگزین بیمارستان گلستان آغاز شده که قرار است یک سوم مبلغ را دولت، یک سوم نفت و یک سوم دانشگاه از محل فروش اموال پرداخت کند البته این پروژه نیازمند پیمانکار رتبه یک است در حالی که پیمانکار فعلی رتبه چهار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تاکید بر اینکه مخالف کلنگ زنی پروژه جدید بوده‌ام تصریح کرد: کلنگ بیمارستان راستی بدون منابع مالی به زمین زده شد.

به گفته دکتر بوستانی، طبق قانون از حق آلایندگی به دانشگاه علوم پزشکی تعلق نمی‌گیرد. همچنین از یک درصد ارزش افزوده حوزه سلامت تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به خبر انتشار یافته در فضای مجازی بر انفصالش، گفت: این اقدام توسط افرادی صورت گرفته که در گذشته تخلف کردند یا قصد تخلف داشتند، پست را از دست دادند یا پست نگرفتند اما باید گفت پرونده مربوط به ۱۴۰۲ بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در مورد سیستم ارجاع و پزشک خانواده اولین دانشگاهی بودیم که اعلام آمادگی کرده ایم. این اقدام به مردم کمک می‌کند هزینه‌های درمانی شأن کاهش پیدا کند و از بهترین خدمات سطح یک، دو و سه بهره مند شوند.

بوستانی در خصوص راه‌اندازی شهرک سلامت در استان گفت: این شهرک در کشور تنها اصفهان راه اندازی شده و بسیار مؤثر بوده است. چند شخص حقیقی و حقوقی برای راه اندازی شهرک در مناطق کیانشهر و مهرشهر اعلام آمادگی کرده اند و جلسات متعددی برگزار شده است.