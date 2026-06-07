به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در شهرداری شاهرود اعاام کرد: سازمان حمل و نقل شهری شهرداری شاهرود با هدف تسهیل در تردد شهروندان برای حضور در تجمعات شبانه و مراسم شب‌های اقتدار، تمهیدات ویژه‌ای را در ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتخاذ کرد.

وی افزود: در طول این شب‌ها به‌طور میانگین ۱۵۰۰ سرویس رایگان در ۱۵ خط فعال شهری به شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شده که در مجموع حدود ۸۰ هزار نفر از شهروندان از این خدمات بهره‌مند شدند.

شهردار شاهرود ادامه داد: سازمان حمل‌ونقل شهری در حوزه‌های فرهنگی نیز فعال بوده است؛ به طوری که در این بازه زمانی، ۱۵ سرویس ویژه برای فعالیت «اتوبوس گردشگری» و همکاری با گروه‌های فرهنگی برای برگزاری مراسمات مختلف اختصاص یافته است.

احمدی بیان داشت: این سازمان در راستای مدیریت ترافیک و حفظ نظم در حاشیه تجمعات شبانه، با پلیس راهور شهرستان شاهرود نیز همکاری داشته و لذا عوامل این سازمان در انسداد هدفمند مسیرها برای ایمن‌سازی محل برگزاری مراسم و تسهیل در تردد شرکت‌کنندگان، به مدت ۹۰ شب در کنار نیروهای پلیس راهور ایفای نقش کرده‌اند.