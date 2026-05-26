غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه برای تسهیل تردد شهروندان و نمازگزاران در ایام عرفه و عید سعید قربان، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را در سطح ناوگان اتوبوسرانی شهری اجرا کرده است.

وی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان افزود: با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم دعای عرفه و نماز عید قربان، تمامی ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی برای ارائه خدمات مطلوب و جابه‌جایی آسان شهروندان به‌کار گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده، خدمات اتوبوسرانی در روزهای عرفه و عید قربان به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری در مراسم‌های مذهبی حضور پیدا کنند.

شهبازی ادامه داد: علاوه بر رایگان بودن خدمات، افزایش تعداد سرویس‌ها و کاهش فاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها در مسیرهای پرتردد نیز در دستور کار قرار گرفته تا از ازدحام در ایستگاه‌ها و معابر جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: اکیپ‌های نظارتی و بازرسی سازمان در نقاط مختلف شهر و خطوط فعال مستقر خواهند بود و در صورت نیاز، اتوبوس‌های کمکی نیز به مسیرهای شلوغ اعزام می‌شوند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه با دعوت از شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در این ایام گفت: استفاده از اتوبوس‌های شهری می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد مردم داشته باشد.

شهبازی در پایان تأکید کرد: خدمات ویژه ناوگان اتوبوسرانی از ساعات اولیه صبح روز عرفه آغاز خواهد شد و تا پایان برنامه‌ها و مراسم‌های عید سعید قربان ادامه خواهد داشت.