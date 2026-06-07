به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه و فروشگاه هنرهای دستی «اَهالیِ کتاب» این نمایشگاه را نماد هویت فرهنگی بوشهر دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی روایتگر هنر و تاریخ، سبک زندگی و تجربه نسل‌های گذشته است و حفظ و ترویج آن وظیفه‌ای مهم در پاسداری از فرهنگ اصیل بوشهر محسوب می‌شود.

فرماندار بوشهر با قدردانی از تلاش فعالان حوزه صنایع‌دستی در راستای برپایی این نمایشگاه، تصریح کرد: فعالان صنایع‌دستی روایتگران فرهنگ و هنر بوشهر هستند و باید از تمامی فرصت‌ها برای حمایت از ظرفیت‌های موجود در این حوزه استفاده کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از استقبال عمومی از این رویداد فرهنگی، ادامه داد: توفیق حاصل شد تا از آثاری که توسط هنرمندان بوشهری به نمایش درآمده‌اند و همچنین مجموعه‌ای ارزشمند که شامل صنایع مختلف دستی است و توسط هنرمندان بوشهری تولید می‌شوند بازدید به عمل داشته باشیم.

فرماندار بوشهر حمایت از میراث فرهنگی را سیاست دولت چهاردهم دانست و گفت: هدف دولت وفاق ملی بر اساس تأکیدات دکتر پزشکیان رئیس‌محترم جمهور و در چارچوب راهبردهای دکتر زارع استاندار محترم بوشهر، حمایت از این نوع کسب‌وکارهای صنایع دستی و مجموعه‌های فرهنگی در بوشهر است.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از میراث فرهنگی، تصریح کرد: دولت چهاردهم در مسیر ایجاد اشتغال و حمایت از میراث فرهنگی و آثار هنری سرمایه‌گذاری برای ایجاد نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی را در دستور خواهد داشت.



فرماندار بوشهر در ادامه افزود: کتابخانه‌های عمومی صرفاً مرکز امانت کتاب نیستند بلکه پایگاه‌های فرهنگی مؤثری برای آشنایی شهروندان با خدمات فرهنگی اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های هنری بوشهر به شمار می‌روند، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در کتابخانه مرحوم مبصری گامی ارزشمند در جهت تحقق این راهبرد است.

وی با اشاره به نگاه مثبت دولت به کسب‌وکارهای خرد و خانگی، خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال برای هنرمندان صنایع‌دستی با این رویکرد حمایت می‌شود، امید است در کوتاه‌مدت و بلندمدت شاهد تحولات مطلوبی در این حوزه باشیم.