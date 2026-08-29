نمایشگاه ایران ماهر در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر بعد از ظهر شنبه در حاشیه حضور در مجموعه نمایشگاه ایران ماهر با اشاره به جایگاه هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی بوشهر، اظهار داشت: صنایعدستی صرفا فقط یک کالا نیست بلکه انعکاسی از هنر و تاریخ و سبک زندگی و تجربه نسلهای گذشته است و حفظ و ترویج آن وظیفهای مهم درقبال فرهنگ اصیل مردم بوشهر محسوب میشود.
محمد مظفری همچنین با قدردانی از تلاش بانوان هنرمند بوشهری برای برپایی این نمایشگاه، سیاست دولت چهاردهم را مبتنی بر حمایت عملی از واحدهای اقتصادی خرد دانست و گفت: در راستای تأکیدات ریاست محترم جمهور و راهبردهای استاندار محترم بوشهر حمایت از کسبوکارهای صنایعدستی و مجموعههای فرهنگی خرد به عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار دارد.
فرماندار بوشهر با اشاره اهمیت نقش آموزش در مسیر توسعه کسب کارهای خرد افزود: آموزشگاههای فنی حرفهای میتوانند نقش پررنگی را در این زمینه ارائه کنند.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه دولت چهاردهم در مسیر حمایت از میراث فرهنگی اقدامات موثری انجام داده است، تصریح کرد: سرمایهگذاری برای ایجاد نمایشگاههای صنایعدستی از دستوراتی است که با هدف حمایت از هنرمندان و رونق اقتصادی واحدهای خرد و کوچک در این حوزه دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به حمایت از پروژههای اقتصادی و کارآفرینی بخصوص راهاندازی نمایشگاه تولیدات مشاغل خانگی و افزود: در این راستا تخصیص اعتبارات و حمایتهای لازم با رویکرد اشتغالزایی با نگاه هدفمند دنبال میشود.
فرماندار بوشهر در پایان با ابراز خرسندی از استقبال، خاطرنشان کرد: نگاه دولت چهاردهم به کسبوکارهای خرد و خانگی نگاهی حمایتی است و امیدواریم با تداوم این حمایتها شاهد تحولات مطلوب و ایجاد فرصتهای شغلی برای هنرمندان صنایعدستی در راستای حمایت از مشاغل خانگی بانوان در کوتاهمدت و بلندمدت باشیم.
نمایشگاه ایران ماهر صنایع دستی در رأستای حمایت از کسب خرد و مشاغل خانگی با حضور فرماندار بوشهر، مدیرکل آموزش فنی حرفه ای، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل امور بانوان استانداری و جمعی از هنرمندان و فعالان این حوزه افتتاح شد.
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