به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی اداره کل شیلات لرستان، غلامحسین اکبری، رئیس کارگروه ماهیان زینتی اداره کل شیلات لرستان از توسعه فعالیتهای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیتهای مناسب لرستان در حوزه آبزیپروری، برنامههای متعددی برای افزایش تولید، توسعه زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش در حال اجرا است.
صنعت ماهیان زینتی؛ بخشی نوین با ارزش افزوده بالا
اکبری اظهار داشت: صنعت ماهیان زینتی به عنوان یکی از بخشهای نوین و دارای ارزش افزوده بالا در حوزه آبزیپروری، طی سالهای اخیر مورد توجه فعالان اقتصادی و بهرهبرداران استان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این فعالیت به دلیل نیاز محدود به منابع آبی، امکان اجرا در مقیاسهای کوچک و متوسط، بازگشت مناسب سرمایه و ظرفیت بالای اشتغالزایی، از جمله مشاغل اقتصادی و آیندهدار در بخش کشاورزی و شیلات محسوب میشود.
لرستان؛ مستعد تبدیل شدن به قطب تولید ماهیان زینتی کشور
وی افزود: لرستان به واسطه برخورداری از منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب، دسترسی به بازارهای مصرف و وجود نیروهای متخصص و علاقهمند، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنعت ماهیان زینتی دارد و میتواند در آینده به یکی از مراکز مهم تولید و تکثیر این آبزیان در کشور تبدیل شود.
اقدامات شیلات لرستان در حمایت از تولیدکنندگان
رئیس کارگروه ماهیان زینتی اداره کل شیلات لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: اداره کل شیلات استان در سالهای اخیر با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، ارائه خدمات فنی و مشاورهای، حمایت از متقاضیان سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای ترویجی، تلاش کرده است زمینه گسترش واحدهای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی را در سطح استان فراهم کند.
بروجرد؛ مرکز مهم تولید ماهیان زینتی در لرستان
اکبری تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از واحدهای فعال تولید و تکثیر ماهیان زینتی در استان مشغول فعالیت هستند و شهرستان بروجرد نیز به عنوان یکی از مراکز مهم تولید این آبزیان در لرستان شناخته میشود.
این مسئول گفت: توسعه این واحدها و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در سایر شهرستانها نیز در دستور کار قرار دارد.
ایجاد دو شهرک تخصصی؛ گامی بلند در تمرکز و بهرهوری
وی با اشاره به برنامههای زیرساختی شیلات لرستان اظهار داشت: ایجاد دو شهرک تخصصی ماهیان زینتی در خرمآباد و پل هرو از مهمترین برنامههای توسعهای این بخش به شمار میرود که با جدیت در حال پیگیری است.
رئیس کارگروه ماهیان زینتی اداره کل شیلات لرستان ادامه داد: این شهرکها با هدف تمرکز واحدهای تولیدی، توسعه زیرساختهای فنی و تخصصی، کاهش هزینههای تولید، ارتقای بهرهوری و فراهمسازی بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاران طراحی شدهاند.
اکبری افزود: با راهاندازی این شهرکها، امکان ارائه خدمات متمرکز فنی، بهداشتی، آموزشی و بازاریابی به تولیدکنندگان فراهم خواهد شد و زمینه برای توسعه زنجیره تولید و عرضه ماهیان زینتی در استان بیش از پیش مهیا میشود.
اشتغال پایدار و رونق اقتصادی مناطق هدف
وی ادامه داد: ایجاد شهرکهای تخصصی ماهیان زینتی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید استان، میتواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تعداد قابل توجهی از جوانان و فعالان بخش آبزیپروری را فراهم کرده و نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق هدف ایفا کند.
توسعه بازارهای فروش و صادرات؛ اولویت شیلات
رئیس کارگروه ماهیان زینتی اداره کل شیلات لرستان با تأکید بر ضرورت توسعه بازارهای فروش گفت: یکی از مهمترین اهداف شیلات استان، ایجاد بستر مناسب برای عرضه تولیدات در بازارهای داخلی و همچنین توسعه صادرات به کشورهای همسایه است.
وی افزود: با توجه به کیفیت مناسب تولیدات و ظرفیتهای موجود، امکان حضور مؤثر تولیدکنندگان لرستانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی وجود دارد.
دعوت از سرمایهگذاران برای حضور در صنعت ماهیان زینتی
وی خاطرنشان کرد: توسعه صنعت ماهیان زینتی میتواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، موجب افزایش درآمد بهرهبرداران، تنوعبخشی به فعالیتهای آبزیپروری و ارتقای جایگاه لرستان در این صنعت شود. از این رو حمایت از سرمایهگذاران و فعالان این حوزه از اولویتهای مهم شیلات استان به شمار میرود.
اکبری در پایان از علاقهمندان و سرمایهگذاران دعوت کرد از ظرفیتهای موجود در این بخش بهرهمند شوند و افزود: اداره کل شیلات لرستان آمادگی دارد با ارائه آموزشهای تخصصی، مشاورههای فنی و همکاری در فرآیندهای سرمایهگذاری، از متقاضیان فعالیت در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی حمایت کند تا شاهد رشد هرچه بیشتر این صنعت در استان باشیم.
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