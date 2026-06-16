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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۵

تنگنای مالی؛ مانع اصلی توسعه گلخانه‌ها در کرمانشاه

تنگنای مالی؛ مانع اصلی توسعه گلخانه‌ها در کرمانشاه

کرمانشاه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولیدات گلخانه‌ای، کمبود نقدینگی را مهم‌ترین دغدغه فعالان این بخش عنوان کرد.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تولیدات گلخانه‌ای استان کرمانشاه اظهار کرد: بخش مهمی از نیاز استان به محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود و گلخانه‌های استان در دو حوزه تولید محصولات خوراکی و گیاهان زینتی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه سهم عمده گلخانه‌های کرمانشاه به تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته است، افزود: بخش قابل توجهی از واحدهای گلخانه‌ای استان در زمینه تولید محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی و سایر محصولات تازه‌خوری فعالیت می‌کنند و تنها بخش محدودی به تولید گل‌های زینتی و شاخه‌بریده اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره وضعیت بازار گل‌های زینتی کشور گفت: این بازار از ساختاری متمرکز برخوردار است و فرآیند خرید و توزیع عمدتاً از طریق شبکه‌های مشخصی انجام می‌شود؛ موضوعی که موجب شده تولیدکنندگان برای حفظ بازار مصرف خود ناچار به همکاری با این مجموعه‌ها باشند.

کریمی ادامه داد: در بسیاری از مواقع امکان عرضه مستقیم محصولات به واحدهای خرده‌فروشی و گل‌فروشی‌ها فراهم نیست و همین مسئله سبب می‌شود بخش عمده‌ای از تولیدات از مسیر عمده‌فروشان به بازار عرضه شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار گل‌های زینتی در استان تصریح کرد: اگرچه ظرفیت تولید در این بخش قابل توجه است، اما بازار مصرف استان هنوز به اندازه‌ای توسعه نیافته که بتواند تمامی تولیدات را جذب کند و به همین دلیل بخشی از محصولات به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه مهم‌ترین مشکل فعالان این حوزه را محدودیت منابع مالی دانست و گفت: تولیدکنندگان گل و گیاه بیش از هر چیز با چالش نقدینگی مواجه هستند، زیرا این محصولات در زمره کالاهایی قرار می‌گیرند که تقاضای آنها در مقاطع خاصی از سال افزایش پیدا می‌کند و همین امر بر جریان مالی واحدهای تولیدی تأثیرگذار است.

وی افزود: تأمین سرمایه در گردش می‌تواند بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف کند و تولیدکنندگان را در تهیه نهاده‌ها و استمرار فعالیت‌های تولیدی یاری دهد.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها بر ایجاد و توسعه مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی متمرکز شده است، چرا که فعالیت در قالب مجموعه‌های بزرگ و متمرکز از نظر اقتصادی بازدهی بیشتری نسبت به واحدهای پراکنده دارد.

وی از آماده بودن ۱۶ شهرک کشاورزی برای جذب سرمایه‌گذاران خبر داد و اظهار کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز این شهرک‌ها از جمله آب، برق، گاز و راه دسترسی فراهم شده و شرایط مناسبی برای واگذاری اراضی به متقاضیان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز بسته‌های اطلاعاتی تهیه شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است تا روند ورود سرمایه‌گذاران به این بخش با سهولت بیشتری انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گلخانه‌ای در استان فراهم است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت خود را در این بخش آغاز کنند.

کد مطلب 6861614

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