سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تولیدات گلخانه‌ای استان کرمانشاه اظهار کرد: بخش مهمی از نیاز استان به محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود و گلخانه‌های استان در دو حوزه تولید محصولات خوراکی و گیاهان زینتی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه سهم عمده گلخانه‌های کرمانشاه به تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته است، افزود: بخش قابل توجهی از واحدهای گلخانه‌ای استان در زمینه تولید محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی و سایر محصولات تازه‌خوری فعالیت می‌کنند و تنها بخش محدودی به تولید گل‌های زینتی و شاخه‌بریده اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره وضعیت بازار گل‌های زینتی کشور گفت: این بازار از ساختاری متمرکز برخوردار است و فرآیند خرید و توزیع عمدتاً از طریق شبکه‌های مشخصی انجام می‌شود؛ موضوعی که موجب شده تولیدکنندگان برای حفظ بازار مصرف خود ناچار به همکاری با این مجموعه‌ها باشند.

کریمی ادامه داد: در بسیاری از مواقع امکان عرضه مستقیم محصولات به واحدهای خرده‌فروشی و گل‌فروشی‌ها فراهم نیست و همین مسئله سبب می‌شود بخش عمده‌ای از تولیدات از مسیر عمده‌فروشان به بازار عرضه شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار گل‌های زینتی در استان تصریح کرد: اگرچه ظرفیت تولید در این بخش قابل توجه است، اما بازار مصرف استان هنوز به اندازه‌ای توسعه نیافته که بتواند تمامی تولیدات را جذب کند و به همین دلیل بخشی از محصولات به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه مهم‌ترین مشکل فعالان این حوزه را محدودیت منابع مالی دانست و گفت: تولیدکنندگان گل و گیاه بیش از هر چیز با چالش نقدینگی مواجه هستند، زیرا این محصولات در زمره کالاهایی قرار می‌گیرند که تقاضای آنها در مقاطع خاصی از سال افزایش پیدا می‌کند و همین امر بر جریان مالی واحدهای تولیدی تأثیرگذار است.

وی افزود: تأمین سرمایه در گردش می‌تواند بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف کند و تولیدکنندگان را در تهیه نهاده‌ها و استمرار فعالیت‌های تولیدی یاری دهد.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها بر ایجاد و توسعه مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی متمرکز شده است، چرا که فعالیت در قالب مجموعه‌های بزرگ و متمرکز از نظر اقتصادی بازدهی بیشتری نسبت به واحدهای پراکنده دارد.

وی از آماده بودن ۱۶ شهرک کشاورزی برای جذب سرمایه‌گذاران خبر داد و اظهار کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز این شهرک‌ها از جمله آب، برق، گاز و راه دسترسی فراهم شده و شرایط مناسبی برای واگذاری اراضی به متقاضیان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز بسته‌های اطلاعاتی تهیه شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است تا روند ورود سرمایه‌گذاران به این بخش با سهولت بیشتری انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گلخانه‌ای در استان فراهم است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت خود را در این بخش آغاز کنند.