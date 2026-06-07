۸۰ درصد اعتبارات عمرانی البرز تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر امروز در پایان دومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، از تصویب هزینههای سال ۱۴۰۵، پیشرفت مطلوب پروژههای عمرانی و تصویب هشت طرح سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزههای مختلف خبر داد و اظهار کرد: شورای برنامهریزی و توسعه از مهمترین شوراهای استانی است که تمامی طرحها و موضوعات مرتبط با دستگاههای اجرایی باید در آن بررسی و تصویب نهایی شود.
استاندار البرز با بیان اینکه پروژههای عمرانی استان از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند، گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، حدود ۸۰ درصد اعتبارات پروژههای عمرانی در سال ۱۴۰۴ تخصیص و پرداخت شده است که نشاندهنده روند مطلوب اجرای پروژههای مختلف در سطح استان است.
عبداللهی ادامه داد: در این جلسه وضعیت اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای پروژههای جدید نیز مورد بررسی قرار گرفت. دستگاههای اجرایی برای تعریف پروژههای جدید باید مجوزهای لازم را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند و این موضوع بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه استان اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: افزایش تعداد پروژههای دارای مجوز ماده ۲۳ به معنای افزایش طرحهای عمرانی و زیرساختی استان است و میتواند نقش مؤثری در رفع مشکلات زیرساختی و تسریع روند توسعه البرز داشته باشد.
استاندار البرز همچنین از تصویب هشت پروژه بخش خصوصی در این نشست خبر داد و بیان کرد: این طرحها در حوزههای گردشگری، صنعتی و خدماتی مطرح و پس از بررسیهای لازم به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان رسید.
عبداللهی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردمی تصریح کرد: با توجه به حضور مدیران دستگاههای خدماترسان در این شورا، بخش مهمی از مباحث جلسه به بررسی راهکارهای رفع مشکلات مردم، افزایش رضایتمندی عمومی و تسهیل ارائه خدمات اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با همکاری دستگاههای اجرایی، تصمیمات و اقدامات لازم در راستای تأمین خواستههای مردم و ارتقای کیفیت خدمات اتخاذ شود تا زمینه جلب حداکثری رضایت شهروندان فراهم شود.
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