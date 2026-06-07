گفتگوی نخبگانی، مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم، عصر یکشنبه در نشست نخبگانی «وحدت و تنوع در صورت‌بندی تمدن اسلامی» که با حضور علما، اندیشمندان و پژوهشگران در سالن وفاق برگزار شد، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت گفتمان وحدت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی برای پاسخ به چالش‌های پیش روی جهان اسلام هستیم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های علمی و نخبگانی افزود: ایجاد بستر گفت‌وگو میان صاحب‌نظران و اندیشمندان مذاهب اسلامی، زمینه‌ساز هم‌افزایی فکری و شکل‌گیری راهکارهای مؤثر برای تقویت انسجام امت اسلامی خواهد بود.

مدیر مرکز اسلامی گلستان با قدردانی از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله بابایی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران کشور، در این نشست گفت: مباحث مطرح‌شده درباره نقش قرآن، تقوا، اخلاق و محبت در شکل‌دهی به هویت تمدنی مسلمانان، نشان‌دهنده ظرفیت‌های عظیم جهان اسلام برای عبور از اختلافات و حرکت به سوی آینده‌ای مشترک است.

دیلم با بیان اینکه تمدن نوین اسلامی بر پایه مشترکات دینی، اخلاقی و انسانی شکل می‌گیرد، اظهار کرد: جهان اسلام دارای سرمایه‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ، دانش، معنویت و سرمایه انسانی است که با تقویت تعاملات علمی و نخبگانی می‌تواند به موتور محرک تمدن‌سازی تبدیل شود.

وی همچنین بر نقش مراکز علمی، حوزوی و پژوهشی در تعمیق وحدت اسلامی تأکید کرد و افزود: تولید اندیشه، ترویج گفتگوی علمی و تربیت نیروهای فرهیخته از مهم‌ترین نیازهای امروز امت اسلامی برای دستیابی به اهداف بلند تمدنی است.

مدیر مرکز اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: استمرار چنین نشست‌هایی می‌تواند به تقویت همگرایی میان نخبگان، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق تمدن نوین اسلامی کمک کند.