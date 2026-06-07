به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: در روزهای دشوار جنگ، مدیران و مسئولان در کنار مردم حضور داشتند و با تلاش شبانه‌روزی برای رفع مشکلات و ارائه خدمات، نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کردند.

وی با اشاره به اهمیت بزرگداشت شعائر الهی افزود: خداوند متعال در آیه ۳۲ سوره مبارکه حج، تعظیم شعائر الهی را نشانه تقوای دل‌ها معرفی کرده است. امروز نیز در آستانه بدرقه پیکر مطهر امام شهید قرار داریم؛ رویدادی تاریخی که می‌تواند حماسه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی رقم بزند و عمق دلبستگی مردم به آرمان‌های ولایت را به جهانیان نشان دهد.

امام جمعه قزوین با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در آیین تشییع گفت: برآوردها از حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در این مراسم حکایت دارد و چنین اجتماع عظیمی، آمادگی کامل و حضور میدانی تمامی دستگاه‌ها و مدیران را می‌طلبد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: موقعیت جغرافیایی استان قزوین به گونه‌ای است که شمار قابل توجهی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم از محورهای مواصلاتی این استان عبور خواهند کرد؛ از این رو لازم است برنامه‌ریزی مناسبی برای استقبال، اسکان و پذیرایی از این عزیزان صورت گیرد تا میزبانی شایسته‌ای از آنان انجام شود.

وی همچنین بر لزوم برگزاری برنامه‌های گسترده در سطح استان تأکید کرد و گفت: بسیاری از علاقه‌مندان به دلیل شرایط مختلف امکان حضور در مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد را نخواهند داشت؛ بنابراین باید زمینه برگزاری آیین‌های باشکوه و مردمی در نقاط مختلف استان فراهم شود تا همه مردم بتوانند در این حماسه معنوی سهیم باشند.

آیت‌الله مظفری با اشاره به فضای همدلی و وحدت حاکم بر کشور تصریح کرد: امروز شاهد انسجامی کم‌نظیر در میان مردم و مسئولان هستیم و باید از این ظرفیت ارزشمند برای برگزاری هرچه بهتر مراسم بهره برد. هر اندازه این همبستگی پررنگ‌تر باشد، زمینه اجرای برنامه‌هایی در شأن این مناسبت بزرگ فراهم‌تر خواهد شد.

وی از تشکیل هفت کمیته تخصصی برای ساماندهی امور مربوط به این مراسم خبر داد و افزود: دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در قالب این کمیته‌ها مسئولیت‌های مشخصی برعهده گرفته‌اند و انتظار می‌رود همه سازمان‌ها با تمام توان و امکانات خود در خدمت برگزاری این رویداد بزرگ قرار گیرند.

امام جمعه قزوین در پایان با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیران و مسئولان در طول روز وظایف اجرایی و خدماتی خود را با قوت دنبال کنند و در ساعات عصر و شب نیز در کنار مردم حضور فعال داشته باشند. برپایی مواکب خدمت‌رسانی در نقاط مختلف شهر می‌تواند علاوه بر ارائه خدمات، به تقویت روحیه عمومی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی کمک کند.

