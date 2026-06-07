۶ تن انواع مواد غذایی احتکارشده در بابل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی اظهار داشت: ماموران پس از هماهنگی‌های قضایی در بازرسی از انبار شناسایی شده، ۶ تن انواع مواد غذایی اساسی که به صورت غیرقانونی انبار و احتکار شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عزیزی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مفسدان اقتصادی و محتکران، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار پیرامون احتکار و قاچاق کالا را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.