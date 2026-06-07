به گزارش خبرنگار مهر، مسئول شیلات شهرستان خرم‌آباد به منظور نظارت بر قیمت‌ها و هماهنگی برای عرضه ماهی با نرخ مناسب، روز یکشنبه از مراکز عرضه آبزیان بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید، راهکارهای عملیاتی برای متعادل‌سازی قیمت گوشت ماهی در سطح شهر خرم‌آباد مورد بررسی قرار گرفت.

حذف واسطه‌ها؛ قیمت سر مزرعه جایگزین نرخ‌های کاذب بازار

با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تعامل مؤثر با مزرعه‌داران شهرستان خرم‌آباد، مقرر شد بخشی از تولیدات مزارع به صورت مستقیم و با «قیمت سر مزرعه» در مراکز منتخب عرضه شود.

این اقدام با حذف واسطه‌های غیرضروری، منجر به کاهش قابل توجه قیمت برای مصرف‌کننده نهایی نسبت به قیمت ۵۲۰ هزار تومانی رایج در برخی نقاط شهر خواهد شد.

هدف اصلی؛ تسهیل دسترسی به پروتئین سالم و افزایش مصرف سرانه

مسئول شیلات شهرستان خرم‌آباد در حاشیه این بازدید تأکید کرد: هدف اصلی ما از این هماهنگی‌ها، علاوه بر تنظیم بازار، تسهیل دسترسی عموم مردم به پروتئین سالم و در نهایت افزایش سرانه مصرف ماهی در مرکز استان است.

وی همچنین از تداوم نظارت‌ها بر مراکز عرضه خبر داد تا ماهی با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

تداوم بازرسی‌ها برای حفظ تعادل بازار

مسئول شیلات خرم‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر مراکز عرضه آبزیان در دستور کار قرار دارد و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف قیمتی یا کیفی را به واحد بازرسی این اداره گزارش دهند.

وی ادامه داد: این طرح الگویی برای سایر شهرستان‌های استان در جهت حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده همزمان خواهد بود.