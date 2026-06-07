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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

تجمع مردم یاسوج در شب‌های حماسه به نود و نهمین شب رسید

تجمع مردم یاسوج در شب‌های حماسه به نود و نهمین شب رسید

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در شب های حماسه و مقاومت به نود و نهمین شب رسید.

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کد مطلب 6853323

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