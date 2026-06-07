https://mehrnews.com/x3cgnL ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹ کد مطلب 6853323 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹ تجمع مردم یاسوج در شبهای حماسه به نود و نهمین شب رسید یاسوج- تجمع مردم یاسوج در شب های حماسه و مقاومت به نود و نهمین شب رسید. دریافت 63 MB کد مطلب 6853323 کپی شد مطالب مرتبط استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور فریاد «الله اکــبر» رشتوندان در پی آغاز شلیک موشک به سرزمین های اشغالی جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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