اختردانش: مسئولان نباید در جنگ ترکیبی دچار خطای محاسباتی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی (ره) اظهار کرد: هنر حضرت امام خمینی (ره) به تلاطم درآوردن اقیانوس ملت بود و امروز نیز با تأسی به همان مکتب، مسیر مجاهدت و انقلاب با قدرت ادامه دارد و وعده الهی برای فروپاشی رژیم صهیونیستی به‌زودی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نقشه‌های دشمن در جنگ ترکیبی افزود: دشمن در جنگ ترکیبی بر دو نقطه کلیدی یعنی «تاب‌آوری ملت» و «ایجاد خطای محاسباتی در ذهن مسئولان» تمرکز کرده است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه تصریح کرد: در چنین شرایطی شناخت دقیق جبهه خودی و دشمن و همچنین حفظ اتحاد، تنها راه خنثی‌سازی توطئه‌های پیچیده نظام سلطه است.

حجت‌الاسلام اختردانش با طرح این پرسش که «هزینه مقاومت بیشتر است یا سازش؟» گفت: با نگاهی به تجربیات تاریخی، به‌وضوح درمی‌یابیم که هزینه سازش با دشمن به‌مراتب بیشتر از مقاومت بوده است. عزت، استقلال و هویت امروز ایران اسلامی مرهون همین ایستادگی‌هاست و اگر این هزینه‌ها برای حفظ ارزش‌ها پرداخت نمی‌شد، امروز کشور از این اقتدار و عزت ملی برخوردار نبود.

وی جریان «تحقیر توان ملی» و «خودزنی» را خطری بزرگ برای کشور دانست و اظهار کرد: جریانی که به دنبال القای ناتوانی و ناامیدی در جامعه است، به‌طور قطع در زمین دشمن بازی می‌کند. باید با تکیه بر تفکر «خواستن توانستن است» و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، در برابر جریان تحقیر ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمن در محاسبات راهبردی ما دستکاری کند.

امام‌جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه کلید پیروزی در برابر دشمن، روشن‌بینی، ایستادگی و پیوند عمیق با ذات اقدس الهی است، خاطرنشان کرد: هر مسئولی که ارتباط خود را با خداوند مستحکم کرده و در مسیر ولایت ثابت‌قدم بماند، در این نبرد ترکیبی پیروز خواهد بود.

وی با تأکید بر ولایت‌مداری و گوش به فرمان رهبر بودن، افزود: وظیفه همگان، شنیدن و عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای خنثی‌سازی کامل نقشه‌های دشمن است.