https://mehrnews.com/x3cgqX ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6853431 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۰ مردم خوی در واکنش به حمله موشکی سپاه؛ «نیروهای نظامی تشکر تشکر» ارومیه- مردم انقلابی خوی در واکنش به حمله موشکی سپاه یکشنبه شب فریاد «نیروهای نظامی تشکر تشکر» سر دادند. دریافت 14 MB کد مطلب 6853431 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم در خورموج حال و هوای بامدادی رشتوندان بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل حضور پرشور لنگرودی ها در ایستگاه نود و نهم تجمعات اختردانش: مسئولان نباید در جنگ ترکیبی دچار خطای محاسباتی شوند تداوم غدیر در استان سمنان؛ بیعتی دوباره با ولایت در شبهای اقتدار برچسبها تجمع مردمی شهرستان خوی بیعت با رهبر انقلاب
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