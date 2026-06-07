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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۰

مردم خوی در واکنش به حمله موشکی سپاه؛ «نیروهای نظامی تشکر تشکر»

مردم خوی در واکنش به حمله موشکی سپاه؛ «نیروهای نظامی تشکر تشکر»

ارومیه- مردم انقلابی خوی در واکنش به حمله موشکی سپاه یکشنبه شب فریاد «نیروهای نظامی تشکر تشکر» سر دادند.

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کد مطلب 6853431

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