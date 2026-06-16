حجت الاسلام اختر دانش: ایران امروز نماد عزت و شرافت در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه سه‌ شنبه در دومین شب از مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در آستانه اشرفیه، با اشاره بر لزوم شناخت عوامل هراس جبهه حق، اظهار کرد: ملت ایران با حضور مستمر در صحنه، لیاقت خود را برای زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ثابت کرده‌اند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، نمایشگر شجاعت و ایستادگی در برابر دشمنان است، افزود: اگر امروز دین پیغمبر (ص) پابرجا مانده، به برکت همین ایثارهاست؛ همان‌طور که امام حسین (ع) فرمودند: «ای شمشیرها مرا دریابید»، چرا که می‌دانستند بقای دین جز با شهادت ایشان میسر نیست.

وی با اشاره به اینکه «ترس از جان» موجب می‌شود انسان‌ها در لحظات حساس، جبهه حق را تنها بگذارند، تصریح کرد: ما نباید از دشمن بترسیم، بلکه باید «عقلانیت انقلابی» را حفظ کنیم؛ عقلانیت انقلابی به معنای عدم تزلزل و حفظ شجاعت در عین درایت است.

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ۱۳ دی ۱۳۹۸ و تهدیدات ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن ۵۲ نقطه ایران، اظهار کرد: در آن مقطع رهبر معظم انقلاب فرمودند «عین‌الاسد را شخم بزنید» و در فاصله کمتر از ۵ روز، ۱۲ موشک به این پایگاه اصابت کرد.

وی این اقدام را از نگاه رهبر معظم انقلاب تنها یک «سیلی» بیان کرد و گفت: ایشان با قاطعیت فرمودند که انتقام اصلی همچنان باقی است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی در اوج عزت قرار دارد، اظهار کرد: هیچ‌کدام از ما حق نداریم مردم را ناامید کنیم؛ انتقاد سازنده ایرادی ندارد، اما ناامیدی سمّ مهلک است. همچنان که سرداران و مسئولان تأکید دارند، میدان، خیابان و دیپلماسی در کنار هم قدرت تولید می‌کنند و اتحاد باید حفظ شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای شکستن وحدت ملی در «جنگ ترکیبی» و متمرکز کردن نوک پیکان حملات به سمت مردم در خیابان‌ها، گفت: هدف دشمن تضعیف این وحدت بود. در عرصه نظامی و رسانه‌ای، ایران توانسته است هیمنه آمریکا را در هم بشکند و در عرصه دیپلماسی نیز از راهبردهای خود به طور کامل حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام اختردانش به جایگاه ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: به گفته شیخ نعیم قاسم، ایران روزنه‌ای مؤثر در برابر تجاوزات اسرائیل به لبنان است. ایران امروز نماد عزت و شرافت است و با برخورداری از رهبری مقتدر، بیش از هر زمان دیگری در ولایتمداری خود مستحکم است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه مذاکره و صلح تحمیلی در قاموس ما جایگاهی ندارد، اظهار کرد: نیروهای نظامی ما دست به ماشه هستند و تمام دنیا در حال مشاهده اقتدار و پیروزی ایران است. ما به دنبال حفظ عزت و شرافت ملی هستیم و عقلانیت انقلابی حکم می‌کند که در صورت هرگونه نقض امنیت توسط دشمن، با شجاعت تمام برخورد کنیم.