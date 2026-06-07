زلزله ۳.۶ ریشتری حوالی بندر چارک هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۰۰:۰۴:۴۳ دوشنبه ۱۸ خردادماه حوالی بندر چارک مرز خلیج فارس و هرمزگان به وقوع پیوست.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت طول جغرافیایی ۵۴.۲۹ و عرض جغرافیایی ۲۶.۶۱ ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه،۱۳ کیلومتری بندر چارک، ۳۲ کیلومتری جزیره کیش و ۴۵ کیلومتری جناح در استان هرمزگان اعلام شده اند.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
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