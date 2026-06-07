به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس تهران اعلام کرد: در پی تحولات اخیر منطقه و با توجه به ضرورت حفظ آمادگی حداکثری برای پاسخگویی به هرگونه شرایط احتمالی، تمامی نیروهای عملیاتی اورژانس استان تهران در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
اورژانس استان تهران با بهرهگیری از ظرفیتهای عملیاتی، فنی و تخصصی خود، همانند گذشته بهصورت شبانهروزی در کنار شهروندان بوده و خدمات فوریتهای پزشکی را بدون وقفه ارائه میکند.
مرکز ارتباطات، اعزام و عملیات اورژانس استان تهران و تمامی پایگاههای امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل قرار داشته و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به شهروندان پیشبینی شده است.
اورژانس استان تهران ضمن تأکید بر حفظ آرامش عمومی، از شهروندان درخواست میکند اخبار و اطلاعیههای رسمی را از مراجع معتبر دنبال کنند.
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