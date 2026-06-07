https://mehrnews.com/x3cgr8 ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6853440 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۴ آیین ازدواج آسان در تجمعات شبانه نیمروز نیمروز- مراسم ازدواج آسان هشت زوج جوان در تجمعات شبانه شهر نیمروز برگزار شد. دریافت 29 MB کد مطلب 6853440 کپی شد مطالب مرتبط هلاکت ۶ تروریست در هنگ مرزی زابل حضور حماسی مردم زابل در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) با حضور جمع کثیری از مردم زابل قزوین در نودونهمین شب؛ حضور مردم به آستانه صدمین شب رسید برچسبها ازدواج ازدواج آسان شهرستان نیمروز
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