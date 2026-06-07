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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۴

آیین ازدواج آسان در تجمعات شبانه نیمروز

آیین ازدواج آسان در تجمعات شبانه نیمروز

نیمروز- مراسم ازدواج آسان هشت زوج جوان در تجمعات شبانه شهر نیمروز برگزار شد.

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کد مطلب 6853440

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