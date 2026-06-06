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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

هلاکت ۶ تروریست در هنگ مرزی زابل

هلاکت ۶ تروریست در هنگ مرزی زابل

زابل- فرمانده مرزبانی فراجا گفت: ۶ نفر از اعضای مسلح گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند توسط هنگ مرزی زابل به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشت، با مرزبانان درگیر و پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید با برتری قاطع آتش رزمندگان مرزبانی، مرزبانان موفق شدند خسارات سنگینی به گروهک تروریستی وارد کنند.

وی بیان کرد: ۶ نفر از اعضای مسلح گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند و مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، ۲ قبضه کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات مربوطه را کشف کردند.

کد مطلب 6851628

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