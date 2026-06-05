https://mehrnews.com/x3cfwj ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6851243 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ حضور حماسی مردم زابل در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت زابل - مردم زابل در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت، با حضور باشکوه خود نشان دادند پای کار ایران ایستاده اند. دریافت 28 MB کد مطلب 6851243 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه زابل: آمریکا با هویت ایرانی-اسلامی ملت ایران مشکل دارد اجتماع زابلیها در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت اجتماع زابلیها به ایستگاه نود و سوم رسید اجتماع مردم زابل در نود و دومین شب از شهادت قائد امت برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی رهبر شهید
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