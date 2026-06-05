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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴

حضور حماسی مردم زابل در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت

حضور حماسی مردم زابل در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت

زابل - مردم زابل در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت، با حضور باشکوه خود نشان دادند پای کار ایران ایستاده اند.

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کد مطلب 6851243

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