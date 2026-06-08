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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۲

کریمی: یک هزار و ۶۸۴ واقعه ولادت در کارنامه استان مرکزی ثبت شد

کریمی: یک هزار و ۶۸۴ واقعه ولادت در کارنامه استان مرکزی ثبت شد

اراک- مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی از ثبت یک هزار و ۶۸۴ واقعه ولادت در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد که آمار دوقلوها و سه‌قلوها نیز در این استان ثبت شده است.

عبدالرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو ماهه نخست سال جاری، یک هزار و ۱۵۶ واقعه ازدواج در استان مرکزی ثبت شده که از این میزان، یک‌هزار و ۴۱ مورد در مناطق شهری و ۱۱۵ مورد در مناطق روستایی انجام شده است.

وی با اشاره به ثبت یک هزار و ۶۸۴ مورد ولایت در کارنامه استان مرکزی گفت: از این تعداد ۸۲۶ مورد دختر و ۸۵۸ مورد پسر بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی بیان کرد: در این بازه زمانی ۳۳ مورد دوقلوزایی در شهرستان‌های اراک (۱۲ مورد)، ساوه (۷ مورد) و خمین (۵ مورد) همچنین دو مورد سه‌قلوزایی نیز در شهرستان‌های خنداب و شازند این استان به ثبت رسیده است.

کریمی گفت: همچنین در ۲ ماهه سال جاری، یک هزار و ۶۰۹ ۱۶۰۹ واقعه فوت در کارنامه استان مرکزی ثبت شده که از این تعداد، ۸۹۴ مورد مرد و ۷۱۵ مورد زن بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی با اشاره به آمار طلاق در این بازه زمانی گفت: همچنین ۳۹۹ مورد طلاق ثبت شده که ۳۶۵ مورد در شهرها و ۳۴ مورد در روستاهای این استان بوده است.

کد مطلب 6853468

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