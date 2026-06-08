به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه اعلام کرد تمامی گذرگاههای منتهی به نوار غزه را در پی تحولات امنیتی اخیر و حمله موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی تا اطلاع ثانوی بسته است.
واحد هماهنگی فعالیتهای دولت رژیم صهیونیستی در سرزمینهای فلسطینی (کوگات) اعلام کرد این تصمیم بر اساس ارزیابیهای امنیتی اتخاذ شده و شامل همه گذرگاههای منتهی به غزه است.
این نهاد صهیونیستی مدعی شد که بسته شدن گذرگاهها تأثیری بر وضعیت انسانی در غزه نخواهد داشت و ادعا کرد میزان کمکهای غذایی وارد شده به این منطقه از زمان اجرای آتشبس از نیازهای غذایی ساکنان فراتر رفته است.
در مقابل، نهادهای بینالمللی بارها نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه هشدار دادهاند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، این منطقه با کمبود شدید مواد غذایی، آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی، تجهیزات پزشکی و سوخت روبهرو است.
همچنین دهها هزار آواره فلسطینی همچنان در مراکز اسکان موقت و در شرایط دشوار زندگی میکنند و سازمانهای امدادی هشدار دادهاند هرگونه توقف طولانیمدت در ورود کمکها میتواند بحران انسانی در غزه را تشدید کند.
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